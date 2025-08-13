Ascultă Radio România Iași Live
Publicat de Andreea Drilea, 13 august 2025, 09:03

Se înmulţesc tentativele de fraudă prin telefon, atrage atenţia Directoratul Naţional de Securitate Cibernetică. Iar infractorii sunt din ce în ce mai convingători.

Reporter: Nicoleta Turcu – Escrocii pot pretind că sunt de la bancă, de la Poliţie sau că sună din partea altor instituţii sau autorităţi, pentru a ne câştiga încrederea. Însă, nicio instituţie oficială nu ne va cere date personale sensibile, de autentificare sau coduri de securitate, cum ar fi codul de siguranţă din trei cifre de pe spatele cardului, important pentru a face plăţi online. Directoratul ne recomandă să fim foarte atenţi la aceste apeluri şi dacă avem suspiciuni, să închidem imediat convorbirea şi să contactăm instituţia, în numele căreia s-a făcut apelat, folosind un număr de telefon oficial. Nu trebuie să transferăm niciodată bani la cererea urgentă a unei persoane necunoscute, indiferent cât de oficială pare solicitarea. Specialiştii în securitate cibernetică pun şi un număr de telefon la dispoziţie – 1911, unde putem să facem sesizări cu privire la orice suspiciune de fraudă. Pentru mai multe informaţii şi sfaturi, avem la îndemână şi site-ul oficial al Directoratului Naţional de Securitate Cibernetică – dnsc.ro, unde putem şi raporta în scris tentativele de fraudă.

Rador/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro

