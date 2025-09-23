Ascultă Radio România Iași Live
Schemă de evaziune fiscală în domeniul transportului alternativ

Publicat de Andreea Drilea, 23 septembrie 2025, 06:23

Inspectorii ANAF au descoperit o schemă de evaziune fiscală în domeniul transportului alternativ, prin care bugetul de stat a fost prejudiciat cu aproape 270 de milioane lei.

Ancheta a relevat nereguli privind impozitul pe venit şi contribuţiile salariale, fiind aplicate sancţiuni de 4,8 milioane de lei.

Schema implica societăţi paravan care reţineau comisioane între 5 şi 10 la sută, restul sumelor fiind plătite şoferilor fără fiscalizare.

Inspectorii au sesizat organele penale în 90 de cazuri şi au identificat 30 de situaţii în care nu erau emise bonuri fiscale.

Rador/FOTO arhivă Agerpres

