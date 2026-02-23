Salvați Copiii România derulează campania „Căldură pentru Ucraina”, pentru achiziția de generatoare electrice: școli, spitale, locuințe din Ucraina sunt lăsate în frig și întuneric

Publicat de Gabriela Rotaru, 23 februarie 2026, 12:40

Patru ani de război în Ucraina: Salvați Copiii România derulează campania „Căldură pentru Ucraina”, pentru achiziția de generatoare electrice: școli, spitale, locuințe din Ucraina sunt lăsate în frig și întuneric

„Nu înțeleg cum pot copiii să trăiască în frig și fără lumină.” (copil ucrainean)

„Dacă aș fi o zână, mi-aș dori ca nicăieri în lume oamenii să nu mai plângă și să nu existe războaie” (copil ucrainean)

București, 23 februarie 2026 : La patru ani de la debutul războiului de agresiune al Rusiei în Ucraina, Organizația Salvați Copiii România, în parteneriat cu Ambasada Ucrainei în România, derulează campania „Căldură pentru Ucraina”, o inițiativă de strângere de fonduri pentru achiziția de generatoare electrice destinate Kievului și altor comunități grav afectate de distrugerea infrastructurii energetice. Salvați Copiii a fost alături de familiile refugiate încă din primele zile ale crizei, oferind sprijin integrat care să răspundă atât nevoilor urgente, cât și celor pe termen lung ale copiilor și părinților lor, astfel încât fiecare copil să poată să își recupereze stabilitatea și accesul la educație și protecție.

Nevoile copiilor refugiați

Situația copiilor refugiați este deosebit de delicată. Mulți dintre ei au fost nevoiți să își părăsească școlile și comunitățile, pierzând rutina și siguranța oferite de mediul familial și educațional. Acești copii se confruntă cu traume emoționale, anxietate și stres prelungit, iar adolescenții sunt expuși riscului de izolare socială și abandon școlar.

Rezultatele unei analize Salvați Copiii evidențiază obstacole sistemice semnificative și vulnerabilități emoționale acute.

Unul din cinci copii a fost expus marginalizării, fie în spațiile publice, fie la școală.

În privința stării emoționale, 43% dintre copii se tem de viitor, iar 25% suferă de singurătate sau tulburări de somn.

Sprijinul perceput din partea adulților este foarte limitat, doar 8% indicând profesorii ca persoane de referință, în timp ce 91% se bazează exclusiv pe părinți, iar șase din zece copii declară că au o rețea de sprijin redusă, adesea limitată la o singură persoană.

În plus, doar 38% dintre copii se simt parte a comunității locale, sentimentul de apartenență fiind mai scăzut în rândul adolescenților. În ceea ce privește perspectivele legate de întoarcerea în Ucraina, majoritatea copiilor și-ar dori să revină într-o zi, însă aproape jumătate se tem de riscuri legate de siguranță sau de schimbările dramatice prin care a trecut țara. Aceste rezultate arată clar că, pe lângă nevoile materiale și educaționale, copiii au nevoie de sprijin emoțional continuu, reconectare comunitară și continuitate în educație, pentru a-și putea reconstrui rutina, stabilitatea și încrederea în viitor.

Patru ani de sprijin Salvați Copiii

De la declanșarea crizei, în februarie 2022, și până în februarie 2026, Salvați Copiii a oferit servicii pentru 369.257 de persoane, dintre care 185.702 de copii ucraineni și 183.555 de adulți. Intervențiile organizației au vizat asigurarea accesului la educație și programe de învățare, servicii de sănătate mintală și suport psihosocial, inclusiv consiliere, activități recreative și sprijin pentru părinți. De asemenea, organizația a oferit asistență materială și financiară pentru familiile vulnerabile, inclusiv produse de igienă, alimente și echipamente școlare, consiliere și orientare socială pentru integrarea copiilor și a familiilor în comunitățile românești și sprijin pentru autonomia și dezvoltarea abilităților de viață ale copiilor și adolescenților.

Patru ani de criză au demonstrat că sprijinul nu trebuie să se limiteze la urgență. Integrarea copiilor și a familiilor refugiate în comunitățile locale, accesul continuu la educație și servicii de sănătate, precum și stabilitatea emoțională sunt priorități constante. România continuă să fie un spațiu de siguranță, însă nevoia de sprijin constant și coordonat rămâne crucială.

E.S. Ambasadorul Ucrainei în România, Ihor Prokopchuk, a declarat: „La 24 februarie 2026 se împlinesc patru ani de la începutul invaziei la scară largă a Federației Ruse în Ucraina. Rusia continuă să bombardeze zilnic orașe pașnice din Ucraina, să distrugă infrastructura civilă, obiective energetice, școli și spitale. Atacurile asupra obiectelor de care depind viața și sănătatea copiilor sunt deosebit de cinice. Încercările de a lăsa milioane de oameni fără lumină și căldură în perioada de iarnă nu sunt altceva decât o manifestare deliberată a terorii împotriva populației civile. Suntem profund recunoscători partenerilor internaționali, donatorilor și poporului român pentru solidaritatea manifestată față de poporul ucrainean în aceste momente extrem de dificile. Inițiativa „Căldură pentru Ucraina”, lansată de Ambasada Ucrainei în parteneriat cu «Save the Children» România, reprezintă o expresie concretă a umanității și responsabilității. Achiziția de generatoare și alte echipamente pentru comunitățile și instituțiile pentru copii din Ucraina constituie o manifestare a corectitudinii, compasiunii și sprijinului real. ”

„Pe 24 februarie, ne amintim de impactul războiului asupra copiilor și reafirmăm că răspunsul nostru trebuie să continue. Solidaritatea și sprijinul comunităților rămân cheia pentru a asigura copiilor un viitor mai sigur și mai stabil. Nevoile copiilor nu au dispărut. Salvați Copiii rămâne angajată să ofere sprijin constant, astfel încât fiecare copil să aibă acces la educație, protecție și susținere emoțională.”, a afirmat Gabriela Alexandrescu ,Președinte Executiv Salvați Copiii România.

În paralel cu sprijinul acordat refugiaților din România, Salvați Copiii România continuă intervenția și peste graniță. În contextul atacurilor repetate asupra rețelelor electrice și al temperaturilor extreme care au provocat, potrivit autorităților ucrainene, mai multe decese la finalul lunii ianuarie, generatoarele devin o resursă vitală – asigurând căldură, lumină și funcționarea serviciilor esențiale pentru copii și familiile lor.

Donațiile se pot face în contul RO14 RNCB 0071 0114 3479 0120, deschis la BCR Sucursala Plevnei.

Poveștile copiilor dislocați

Matvii, 9 ani – integrare prin educație și sprijin constant

Matvii a ajuns în România în iulie 2022, din Ismail, Ucraina. Astăzi este elev în clasa a II-a și vorbește limba română, fiind bine integrat în colectivul școlii.

Participarea la activitățile Centrului de Consiliere și Servicii Integrate al Salvați Copiii – școala de vară, sprijin educațional, terapie asistată de animale și activități recreative – i-a oferit stabilitate emoțională și un spațiu sigur, mai ales în perioada în care mama sa era la muncă.

Matvii este un exemplu de integrare reușită, demonstrând cât de important este accesul la educație și suport psihosocial pentru copiii refugiați.



Margarita, 9 ani – stabilitate prin integrarea mamei pe piața muncii

Margarita a ajuns în România în aprilie 2022, din Mykolaiv. Astăzi este elevă în clasa a II-a și vorbește fluent limba română. Mama sa este angajată cu contract de muncă, ceea ce oferă familiei stabilitate și continuitate educațională.

Prin participarea la programele Salvați Copiii – after-school, școala de vară, terapie asistată de animale și ateliere creative – Margarita și-a consolidat încrederea în sine și sentimentul de apartenență la comunitate.



Nika, 14 ani – de la teamă la apartenență

Nika a venit în România din Odesa, în decembrie 2023, după luni petrecute fără apă, curent și sub alarme aeriene. La început s-a temut să se înscrie la școală, însă sprijinul primit prin consiliere psihologică și participarea la Clubul adolescenților au ajutat-o să-și recapete încrederea.

Astăzi este elevă în clasa a VIII-a, vorbește română, engleză și ucraineană și este implicată activ în activități sportive și educaționale. Mama sa este angajată, ceea ce contribuie la stabilitatea familiei.

„Unul dintre cele mai urâte lucruri care i se pot întâmpla unui copil este războiul. El strică vieți, case și oameni.”

Veronika, 15 ani – sprijin emoțional și apartenență

Veronika a ajuns în România din Kherson, în februarie 2023. Participarea la activitățile Centrului de Consiliere – ateliere creative, Clubul adolescenților, terapie asistată de animale și cursuri de limbi străine – a ajutat-o să gestioneze stresul și să-și construiască relații noi.

Vorbește limba română și face parte dintr-un grup vocal ucrainean, păstrând legătura cu identitatea sa culturală, în timp ce se integrează în comunitatea locală. Mama sa este angajată în România.

„Deși țara mea este Ucraina, nu o să uit niciodată oamenii și prietenii pe care mi i-am făcut aici, în România.”

Note pentru redactori:

Intervenția Salvați Copiii

Ca răspuns la provocările umanitare fără precedent generate de afluxul mare de refugiați în România, în 2022, Organizația Salvați Copiii a intervenit imediat, încă din prima zi a sosirii acestora, și a mobilizat rapid toate resursele disponibile pentru a oferi asistență umanitară de urgență. Ulterior, intervențiile au fost extinse semnificativ pentru a răspunde nevoilor familiilor pe termen scurt, mediu și lung. Până în prezent, intervenția umanitară a ajuns la 369.257 de persoane, dintre care 185.702 sunt copii.

Răspunsul Salvați Copiii la criza refugiaților din Ucraina a inclus:

Asistență umanitară

Informare și consiliere

Spații prietenoase pentru copii și tineri

Spații speciale “Mama și copilul”

Sprijin financiar și tichete sociale pentru familiile cu copii

Management de caz și sprijin pentru integrare

Activități educaționale

Sănătate mintală și sprijin psihosocial

Sprijin pentru autorități

Formare pentru specialiștii din sistemul de protecție, în special pentru cei responsabili cu protecția copiilor neacompaniați.

Salvați Copiii a oferit servicii umanitare și a înființat spații dedicate de asistență la frontieră, în centre de azil și tranzit, precum și în tabere mobile, centre de consiliere, de zi și educaționale. Aceste spații sigure au oferit copiilor și adulților afectați de conflict acces la sprijin esențial, suport material și financiar, asistență emoțională, informații vitale și îndrumare, asigurând astfel un răspuns adaptat atât la momentul sosirii, cât și pe termen mediu și lung. În perioada februarie 2022- februarie 2026, am fost prezenți în:

10 puncte de trecere a frontierei cu Ucraina (Isaccea, jud. Tulcea; Siret și Vicovu de Sus, jud. Suceava; Sighetu-Marmației, jud. Maramureș; Sculeni, jud. Iași; Halmeu, jud. Satu Mare; Giurgiulești, jud. Galați; Rădăuți Prut și Mihăileni, jud. Botoșani; Albița, jud. Vaslui);

5 Centre de Cazare și Proceduri pentru Solicitanții de Azil ale Inspectoratului General pentru Imigrări (București, Galați, Rădăuți, Șomcuta Mare și Timișoara);

3 tabere de refugiați coordonate de IGSU: Siret (stadion), Rădăuți (stadion) și Huși;

3 puncte de staționare: Gara de Nord și Romexpo – București și Complexul Comercial Egros Iași;

3 centre de zi: Centrul de Servicii Sociale Bucium, Iași; Centrul de Servicii Sociale Timișoara, în colaborare cu DGASPC Timiș; Centrul Golescu Grant București;

9 centre de consiliere: București, Galați, Tulcea, Iași, Suceava, Baia Mare, Timișoara, Târgu Mureș și Sighetu-Marmației;

3 centre educaționale: Brașov, Constanța și Năvodari.

Pentru 114.577 de copii și 129.399 de adulți, Salvați Copiii a oferit asistență imediată la momentul sosirii pe teritoriul României în punctele de trecere a frontierei și în punctele de tranzit.

Totodată, ca urmare a nevoii crescute de sprijinire a familiilor în procesul de integrare pe termen mediu și lung, Salvați Copiii a furnizat servicii în 9 Centre de consiliere din zonele principale în care copiii și familiile au decis să rămână temporar sau pe termen lung. De aceste servicii au beneficiat 45.477 de persoane, dintre care 20.656 de copii și 24.821 de adulți.

Familiile ucrainene au fost sprijinite în procesul de integrare în România atât prin oferirea de suport material și financiar, cât și prin acordarea de servicii precum consiliere socială, facilitarea obținerii permisului de ședere temporară, acompaniere la diverse instituții și organizații, înscriere la medicul de familie și accesarea sistemului de sănătate, identificarea unui loc de muncă, îmbunătățirea abilităților de parenting.

În anul 2024, a fost inaugurat un Centru de Zi destinat copiilor ucraineni și români defavorizați, realizat în parteneriat cu Primăria Sectorului 6 și DGASPC Sector 6, în cadrul Complexului de Servicii Golescu Grant. Centrul de Zi Golescu Grant a fost înființat special pentru a permite mamelor, în special din comunitatea ucraineană și română defavorizată, să aibă acces la piața muncii, oferind un cadru sigur pentru copii. Centrul oferă cursuri de limba română, activități educative și recreative, consiliere parentală și masă de prânz. În 2024, 312 copii și 240 de adulți au beneficiat de aceste servicii, iar în 2025, peste 355 de copii și aproape 100 de părinți.

În 2026, Salvați Copiii își desfășoară activitatea în cinci Centre de Consiliere și Servicii Integrate situate în București, Galați, Iași, Suceava și Baia Mare. Intervenția Salvați Copiii se concentrează pe promovarea integrării și bunăstării pe termen lung a refugiaților ucraineni și a membrilor vulnerabili ai comunității gazdă prin asigurarea accesului la servicii esențiale (sociale, educaționale și sănătate emoțională), promovarea autonomiei și consolidarea coeziunii sociale printr-o gamă largă de servicii.

Pentru mai multe detalii, contactați:

Lavinia Varodi, Manager de proiect

e-mail: lavinia.varodi@salvaticopiii.ro.

Despre Organizaţia Salvaţi Copiii:

De 36 de ani, Salvați Copiii România construiește programe sociale, politici publice și practici solide în beneficiul copilului din România. Expertiza și complexitatea proiectelor la nivel național fac din organizație o instituție socială esențială, al cărei rol este medierea între societate și autoritatea publică, în beneficiul copilului. În cele peste trei decenii de activitate, Salvați Copiii a intervenit activ în societate, identificând soluții concrete pentru protejarea și sprijinirea copiilor vulnerabili, și a militat, în același timp, pentru o colaborare viabilă cu autoritățile decidente, pentru asigurarea interesului superior al copilului. Salvați Copiii și-a asumat rolul de supraveghere vigilentă a autorităților publice, în așa fel încât acestea să implementeze politici publice de durată care să corecteze cauzele care duc la vulnerabilizarea copiilor. Totodată, organizația a reușit să creeze rețele active de solidaritate, prin încurajarea responsabilității sociale a companiilor și a societății, în sens larg. În calitate de membru al Save the Children, cea mai mare organizaţie independentă din lume care promovează drepturile copilului şi care cuprinde 30 de membri şi desfăşoară în prezent programe în peste 100 de ţări, VIZIUNEA noastră este o lume care respectă, pentru fiecare copil, dreptul său la supraviețuire, educație, protecție și participare, asumându-ne MISIUNEA de a obţine progrese importante privind modul în care copiii sunt tratați și producerea schimbărilor imediate și de durată în viaţa acestora. Peste 4.522.000 de copii au fost implicați în programele și campaniile Organizației Salvați Copiii.