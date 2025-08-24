Salvamont România: 35 de persoane salvate de pe munte în ultimele 24 de ore

24 august 2025

Un număr de 25 de apeluri au fost date, în ultimele 24 de ore, la Dispeceratul Naţional Salvamont solicitând intervenţia de urgenţă a salvamontiştilor.

Acestea au fost înregistrate la:

* Salvamont Cluj – 6 apeluri

* Salvamont Maramureş, Salvamont Sibiu şi Salvamont Judeţul Braşov – câte 3 apeluri

* Salvamont Alba, Salvamont Prahova, Salvamont Neamţ şi Salvamont Suceava – câte 2 apeluri

* un apel pentru Salvamont Argeş

* un apel pentru Salvamont Mehedinţi.

‘În cazul acestor intervenţii au fost salvate 35 de persoane. Dintre acestea, şapte persoane au fost transportate cu Ambulanţele SAJ, SMURD sau SALVAMONT la spital şi alte patru persoane au fost transportate cu elicopterele SMURD la spital. Din păcate, patru persoane au fost găsite decedate şi au fost transportate şi predate la IML’, a precizat Salvamont România, duminică, într-o postare pe pagina sa de Facebook.

De asemenea, s-au primit 36 de apeluri prin care se solicitau sfaturi şi informaţii despre diferite trasee turistice din zona montană. (Agerpres/ FOTO radioiasi.ro)