România – Autorităţile anunţă că au depistat două cazuri de lepră, primele în ultimii peste 40 de ani

Publicat de Gabriela Rotaru, 12 decembrie 2025, 16:26

România a anunţat că a găsit două maseuze cu lepră la un centru balnear din oraşul Cluj, acestea fiind primele cazuri confirmate cu această boală în statul Uniunii Europene în peste 40 de ani.

Alte două persoane sunt testate, iar cele două cazuri confirmate – ambii cetăţeni indonezieni, în vârstă de 21 şi 25 de ani – sunt tratate, a adăugat Ministerul Sănătăţii.

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a declarat că clienţii centrului balnear nu ar trebui să-şi facă griji, deoarece boala necesită o expunere prelungită pentru a se transmite.

Una dintre paciente se întorsese recent din Asia, unde petrecuse o lună cu mama ei, care era în prezent internată în spital cu aceeaşi boală, a declarat Rogobete, potrivit Agenţiei de ştiri de stat Agerpres.

Autorităţile au închis centrul balnear pe durata unei anchete, au declarat oficialii din domeniul sănătăţii.

Ultimul caz confirmat de lepră din România – cunoscută şi sub numele de boala Hansen – a fost depistat în urmă cu 44 de ani, a precizat ministerul. (Rador/ FOTO radioiasi.ro)