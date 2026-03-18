Remorcher scufundat/Constanţa: Persoana scoasă din apă şi resuscitată, declarată decedată; alte patru persoane-căutate

Publicat de Andreea Drilea, 18 martie 2026, 11:11

A fost declarat decesul persoanei care a fost scoasă la mal după scufundarea remorcherului în Portul Midia, încercările de resuscitare a acesteia fiind zadarnice, a informat Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) ‘Dobrogea’.

Operaţiunile de căutare şi salvare a persoanelor care se aflau la bordul remorcherului scufundat sunt în derulare, existând suspiciuni că ar exista alţi patru decedaţi, a informat Autoritatea Navală Română (ANR).

Potrivit ANR, autorităţile au fost alertate cu privire la producerea unui accident naval în Dana 1 din Portul Midia, în urma răsturnării unui remorcher în timpul efectuării manevrelor portuare.

‘La faţa locului au intervenit de urgenţă mai multe echipaje de salvare. O persoană a fost extrasă din apă şi se află în curs de resuscitare, fiind adusă la cheu. De asemenea, există suspiciunea că alte patru persoane aflate la bord ar fi decedate, operaţiunile de căutare şi salvare fiind în desfăşurare’, se arată în comunicatul transmis de ANR.

Cercetările în acest caz sunt efectuate sub coordonarea procurorilor.

Reprezentanţii Rafinăriei Petromidia au informat că, în jurul orei 8:40, un remorcher al companiei Midia Marine Terminal s-a scufundat în timpul manevrelor de asistenţă la descărcare efectuate pentru un tanc petrolier aflat la terminalul off-shore din Portul Midia.

‘În acest moment, situaţia este gestionată de autorităţile cu competenţă în domeniu – ISU ‘Dobrogea’ Constanţa şi ARSVOM, cu care compania este în contact direct. Manevrele de descărcare ale vaporului aflat la terminal au fost sistate în siguranţă, neexistând riscuri suplimentare’, se mai arată în comunicatul transmis de companie.

La faţa locului au fost mobilizate mai multe echipaje de intervenţie – elicopterul SMURD, trei echipaje de la Serviciul de Ambulanţă Judeţean Constanţa, un echipaj SMURD, un echipaj de terapie intensivă mobilă, o autospecială de stingere incendii, o ambarcaţiune şi echipa de scafandri.