Răcire accentuată a vremii și precipitații în Moldova până duminică

Publicat de Gabriela Rotaru, 26 noiembrie 2025, 10:32

INFORMARE METEOROLOGICĂ pentru Moldova

Valabilitate: 26 noiembrie, ora 10 – 30 noiembrie, ora 20

Fenomene vizate: ploi importante cantitativ, precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare, intensificări

ale vântului, răcire a vremii

Zone afectate: Moldova

Din seara zilei de miercuri (26 noiembrie) precipitațiile se vor extinde dinspre vest și vor cuprinde treptat

toată Moldova.

Vor fi ploi, dar în nordul Moldovei, în seara și noaptea de joi spre vineri (27 / 28 noiembrie), vor fi precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare.

La munte, îndeosebi pe creste, vor predomina ninsorile.

Până la sfârșitul intervalului se vor acumula cantități de apă de 10…25 l/mp.

Local și temporar vântul va avea intensificări miercuri și joi, cu rafale în general de 40…50 km/h, în sudul

regiunii. Pe crestele montane, vor fi rafale de până la 70 km/h.

Vremea se va răci semnificativ mai ales joi și vineri.