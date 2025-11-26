Răcire accentuată a vremii și precipitații în Moldova până duminică
Publicat de Gabriela Rotaru, 26 noiembrie 2025, 10:32
INFORMARE METEOROLOGICĂ pentru Moldova
Valabilitate: 26 noiembrie, ora 10 – 30 noiembrie, ora 20
Fenomene vizate: ploi importante cantitativ, precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare, intensificări
ale vântului, răcire a vremii
Zone afectate: Moldova
Din seara zilei de miercuri (26 noiembrie) precipitațiile se vor extinde dinspre vest și vor cuprinde treptat
toată Moldova.
Vor fi ploi, dar în nordul Moldovei, în seara și noaptea de joi spre vineri (27 / 28 noiembrie), vor fi precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare.
La munte, îndeosebi pe creste, vor predomina ninsorile.
Până la sfârșitul intervalului se vor acumula cantități de apă de 10…25 l/mp.
Local și temporar vântul va avea intensificări miercuri și joi, cu rafale în general de 40…50 km/h, în sudul
regiunii. Pe crestele montane, vor fi rafale de până la 70 km/h.
Vremea se va răci semnificativ mai ales joi și vineri.