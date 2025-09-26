Ascultă Radio România Iași Live
Proiectul rectificării bugetare va fi publicat luni pentru consultare publică

Publicat de Gabriela Rotaru, 26 septembrie 2025, 17:37

Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, a anunţat astăzi că proiectul rectificării bugetare va fi publicat luni pentru consultare publică, urmând ca adoptarea acestuia să aibă loc la sfârşitul săptămânii viitoare. Precizările au fost făcute pe o reţea de socializare după o întâlnire cu premierul Ilie Bolojan.

Ministrul motiva întârzierea publicării documentului de numărul ridicat de solicitări de finanţare, care impun o analiză atentă şi decizii prudente, având în vedere presiunile actuale asupra bugetului de stat şi a deficitului. Totodată el a precizat că atât ANAF, cât şi Vama au primit un mandat ferm de a creşte colectarea veniturilor şi de a combate evaziunea fiscală. Ca urmare a discuţiilor purtate la Bruxelles, obiectivul de reducere a deficitului a fost ajuntat la 8,4% din produsul intern brut, faţă de nivelul iniţial de 7,7%.

Potrivit unor surse politice, cea mai consistentă alocare va fi destinată rambursării împrumuturilor contracte anterior de România, precum şi achitării dobânzilor aferente.

La nivelul ministerelor, cei mai importanţi beneficiari vor fi Transporturile şi Dezvoltarea pentru susţinerea investiţiilor, Ministerul Muncii pentru finanţarea asistenţei sociale, precum şi cel al energiei pentru plata furnizorilor. Această formulă de rectificare nu este însă definitivă, discuţiile pe această temă urmând să fie reluate luni în cadrul coaliţiei de guvernare, după care executivul va aproba proiectul într-o şedinţă specială.(Rador/ FOTO radioiasi.ro)

