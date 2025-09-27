Proiectul de rectificare bugetară va fi lansat luni în consultare publică

Proiectul de rectificare bugetară, primul din acest an, va fi lansat luni în consultare publică, urmând că adoptarea acestuia să aibă loc la sfârșitul săptămânii viitoare, după noi discuții în coaliție.

Precizările au fost făcute de ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, după întâlnirea de ieri cu premierul Ilie Bolojan. Ministrul Nazare a declarat că s-a întârziat publicarea documentului din cauza numărului ridicat de solicitări de finanțare, care impun o analiză atentă și decizii prudente în contextul presiunilor bugetare și al deficitului.

Reporter: Alina Bordeiaşu – Ministrul finanțelor a declarat că discuțiile cu premierul au vizat inclusiv direcțiile majore pentru ANAF și pentru Vamă, ambele instituții având mandat ferm de a contribui la creșterea gradului de colectare, la combaterea evaziunii fiscale și la consolidarea încrederii publice în funcționarea acestora. Potrivit unor surse politice, la rectificare toate ministrele au solicitat mai mulți bani, în jur de 70 de miliarde de lei, însă disponibili sunt circa 25 de miliarde, astfel că misiunea Ministerului Finanțelor este una dificilă. Cei mai importanți beneficiari se anunță a fi Transporturile și Dezvoltarea pentru susținerea investițiilor, Ministerul Muncii pentru finanțarea asistenței sociale, precum și cel al Energiei pentru plata furnizorilor. Totuși, cea mai consistentă alocare va fi destinată rambursării împrumuturilor contractate anterior de România, precum și achitării dobânzilor aferente. În urma discuțiilor purtate la Bruxelles, premierul Ilie Bolojan preciza că obiectivul de reducere a deficitului bugetar a fost ajustat la 8,4% din Produsul Intern Brut, față de nivelul inițial de 7,7%. Același surse susțin că Executivul pregătește o a doua rectificare bugetară până la finalul acestui an.

