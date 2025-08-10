Proiectul de lege privind sistemul de pensii private ar putea intra din nou pe agenda de lucru a guvernului

Publicat de andreeadaraban, 10 august 2025, 19:34



Proectul de lege privind sistemul de pensii private ar putea intra săptămâna viitoare, din nou, pe agenda de lucru a guvernului. Proiectul se află în dezbatere publică pe site-ul Ministerului Muncii şi este considerat un demers prioritar.

Preşedintele ASF, Alexandru Petrescu, a precizat că documentul propune introducerea fondurilor de plată a pensiilor private, constituite special în acest scop. Acestea vor fi administrate de entităţi autorizate denumite furnizori de pensii private. În privinţa plăţilor există mai multe variante, însă nu şi varianta retragerii întregii sume acumulate, ca până acum.

Cei peste 9,3 milioane de participanţi la sistemul de pensii private, care ştiau că după sosirea deciziei de pensionare puteau opta pentru retragerea întregii sume acumulate, au aflat că această opţiune nu va mai putea fi valabilă, întrucât noul proiect de lege, pregătit de Ministerul Finanţelor şi ASF, permite doar retragerea a 25% din bani şi restul în tranşe egale, timp de zece ani. Preşedintele ASF, Alexandru Petrescu:

Alexandru Petrescu: Nu există nicăieri în Europa fond de pensii unde să poţi să-ţi retragi toţi banii. A, toate fondurile de pensii au o perioadă tranzitorie, fiindcă e perioada de acumulare. Cel puţin într-o /…/ legislativă trebuia să-l faci, chiar dacă nu era direct aplicabil şi nu o preocupare imediată, fiindcă te-ai fi gândit că la un moment dat, în 5, 10, 15, 17 ani în cazul nostru, va deveni prioritară şi o lege de plată a acestor pensii. Acest lucru nu s-a întâmplat.



Acest proiect de lege ar putea ajunge chiar în această săptămână din nou în discuţia Guvernului, mai ales că preşedintele ASF, Alexandru Petrescu, spunea că proiectul reprezintă un demers necesar şi prioritar, întrucât completează cadrul legislativ în materie. În plus, este şi o recomandare venită din partea OCDE. (Rador/ FOTO arhivă Radio Iași )