Procurorii anticorupţie fac 12 percheziţii în Braşov şi Galaţi, într-un dosar care vizează infracţiuni de luare şi dare de mită

Publicat de Gabriela Rotaru, 18 septembrie 2025, 11:19

Procurorii anticorupţie fac astăzi 12 percheziţii în Braşov şi Galaţi, într-un dosar care vizează infracţiuni de luare şi dare de mită şi trafic de influenţă.

Surse judiciare, citate de reporterul RRA Diana Surdu, precizează că descinderile sunt la lideri locali ai PNL, respectiv la vicele Consiliului Judeţean Braşov, Şerban Tudorică, şi la directorul general al companiei de apă, care este şi prim-vicepreşedinte al filialei PNL. (Rador/ FOTO radioiasi.ro)