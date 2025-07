Primele facturi după eliminarea plafonării tarifelor la energie vor veni în luna august

15 iulie 2025

Primele facturi după eliminarea plafonării tarifelor la energie vor veni în luna august, iar consumatorii vor resimţi diferit creşterea preţurilor.

O analiză privind evoluţia preţurilor la energie, în funcţie de consumul lunar, a fost prezentată, în cadrul Serviciului de Noapte de la Radio România Actualităţi, de preşedinta Asociaţiei „Energia Inteligentă”, Monica David.

Monica David: În primul rând avem un salt de la 0,68 de lei, la un preţ minim în jur de 1,3 lei. Avem ca puncte de referinţă un preţ de 1,3 până la 1,55. Iată că, pentru prima categorie de consumatori, va fi poate chiar mai mult decât dublu, undeva, am estimat noi, între 90% şi 130%, se va dubla factura. Această creştere poate fi de aproximativ 50 de lei. Pentru cel de-al doilea prag, vorbim de o creştere undeva între 70% şi 90%, poate ajunge până la un plus de 70 de lei per factură. Iar pentru ultima categorie, cei cu consum de peste 255 kWh pe lună, creşterea nu va fi resimţită atât de puternic, acolo se va situa în jurul unui procent de 20%, deci undeva în jur de 30 şi ceva de lei.

Realizator: Guvernul a anunţat că o parte dintre consumatori vor fi sprijiniţi în continuare, cu tichete valorice, dar este necesar să solicite acest sprijin, care nu va mai fi acordat automat. De asemenea, consumatorii au posibilitatea de a-şi schimba furnizorul de energie, atunci când găsesc o ofertă mai bună.

Rador/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro