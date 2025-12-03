Prima zi a Târgului de Carte Gaudeamus Radio România, ediţia a 32-a

Publicat de Gabriela Rotaru, 3 decembrie 2025, 19:34

La Complexul Romexpo din capitală s-a deschis astăzi o nouă ediţie a Târgului de Carte Gaudeamus Radio România – cea de-a 32-a.

Participă peste 180 de edituri, agenţii de difuzare de carte românească şi străină, precum şi distribuitori de muzică.

Până duminică inclusiv, în cadrul târgului vor avea loc peste 600 de evenimente editoriale, precum lansări şi prezentări de carte, dezbateri, întâlniri cu scriitori şi sesiuni de autografe.

Reporterii RRA, Felicia Mocanu şi Angela Cerven, au strat de vorbă cu câţiva dintre vizitatorii primei zile:

Reporter: Vizitator, cu două pungi de cărţi în mână, ce aţi găsit la târg?

-: Foarte multe cărţi, în momentul ăsta pe care îşi vrea să le cumpăram.

Reporter: Pregătiţi an de an şi un buget alocat târgului?

-: Da, îl pregătesc şi în fiecare an îl depăşesc.

Reporter: Ce volum ai ales?

-: ”Războiul care m-a învăţat să trăiesc” de Kimberly Brubaker Bradley şi ”Jurnalul unui puşti”, ultimul volum.

-: Eu mi-am cumpărat ”Stormbreaker”, este cartea aleasă pentru şcoală.

-: Eu am căutat cărţi fantasy, deoarece mie îmi plac foarte mult Dragonii, Zânele şi foarte multe romane cu crime.

-: Am căutat nişte cărţi pentru şcoală; ”Băieţii din strada Pal” şi ”Câinele Poetului.”

Reporter: Cum vi s-a părut?

-: Foarte interesant.

-: Mi-a plăcut foarte mult atmosfera, a fost liniştitoare.

Programul de vizitare a târgului Gaudeamus este între orele 10:00 şi 20:00, iar accesul publicului este gratuit.