Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Prim plan » Prima zi a Târgului de Carte Gaudeamus Radio România, ediţia a 32-a

Prima zi a Târgului de Carte Gaudeamus Radio România, ediţia a 32-a

Prima zi a Târgului de Carte Gaudeamus Radio România, ediţia a 32-a

Publicat de Gabriela Rotaru, 3 decembrie 2025, 19:34

La Complexul Romexpo din capitală s-a deschis astăzi o nouă ediţie a Târgului de Carte Gaudeamus Radio România – cea de-a 32-a.

Participă peste 180 de edituri, agenţii de difuzare de carte românească şi străină, precum şi distribuitori de muzică.

Până duminică inclusiv, în cadrul târgului vor avea loc peste 600 de evenimente editoriale, precum lansări şi prezentări de carte, dezbateri, întâlniri cu scriitori şi sesiuni de autografe.

Reporterii RRA, Felicia Mocanu şi Angela Cerven, au strat de vorbă cu câţiva dintre vizitatorii primei zile:

Reporter: Vizitator, cu două pungi de cărţi în mână, ce aţi găsit la târg?
-: Foarte multe cărţi, în momentul ăsta pe care îşi vrea să le cumpăram.
Reporter: Pregătiţi an de an şi un buget alocat târgului?
-: Da, îl pregătesc şi în fiecare an îl depăşesc.
Reporter: Ce volum ai ales?
-: ”Războiul care m-a învăţat să trăiesc” de Kimberly Brubaker Bradley şi ”Jurnalul unui puşti”, ultimul volum.
-: Eu mi-am cumpărat ”Stormbreaker”, este cartea aleasă pentru şcoală.
-: Eu am căutat cărţi fantasy, deoarece mie îmi plac foarte mult Dragonii, Zânele şi foarte multe romane cu crime.
-: Am căutat nişte cărţi pentru şcoală; ”Băieţii din strada Pal” şi ”Câinele Poetului.”
Reporter: Cum vi s-a părut?
-: Foarte interesant.
-: Mi-a plăcut foarte mult atmosfera, a fost liniştitoare.

Programul de vizitare a târgului Gaudeamus este între orele 10:00 şi 20:00, iar accesul publicului este gratuit.

Etichete:
Cameră/Reglementări pentru şoferi non-UE să conducă maşini în România
Naţional miercuri, 3 decembrie 2025, 12:25

Cameră/Reglementări pentru şoferi non-UE să conducă maşini în România

Plenul Camerei Deputaţilor a adoptat, miercuri, ordonanţa de urgenţă care reglementează dreptul de a conduce autovehicule pe drumurile publice...

Cameră/Reglementări pentru şoferi non-UE să conducă maşini în România
Subfinanţarea învăţământului superior pune universităţile în dificultate financiară
Naţional miercuri, 3 decembrie 2025, 09:48

Subfinanţarea învăţământului superior pune universităţile în dificultate financiară

Multe universităţi nu vor avea sumele necesare pentru plata burselor şi a salariilor din cauza subfinanţării învăţământului superior,...

Subfinanţarea învăţământului superior pune universităţile în dificultate financiară
Târgul de Carte Gaudeamus Radio România dă startul sărbătorilor de iarnă
Naţional miercuri, 3 decembrie 2025, 07:22

Târgul de Carte Gaudeamus Radio România dă startul sărbătorilor de iarnă

Ediția București 2025 a Târgului de Carte Gaudeamus Radio România (numărul 158 în istoria de peste trei decenii a proiectului), își va...

Târgul de Carte Gaudeamus Radio România dă startul sărbătorilor de iarnă
Guvernul şi-a angajat, astăzi, răspunderea în Parlament pentru noul proiect de modificare a regulilor de pensionare a magistraţilor
Naţional marți, 2 decembrie 2025, 17:20

Guvernul şi-a angajat, astăzi, răspunderea în Parlament pentru noul proiect de modificare a regulilor de pensionare a magistraţilor

UPDATE – Premierul Ilie Bolojan a declarat marţi că proiectul de lege privind pensiile de serviciu ale magistraţilor îndreaptă o...

Guvernul şi-a angajat, astăzi, răspunderea în Parlament pentru noul proiect de modificare a regulilor de pensionare a magistraţilor
Naţional marți, 2 decembrie 2025, 17:15

Testare gratuită a virusului hepatic de tip B şi C pentru persoanele asigurate şi neasigurate care prezintă semne de boală

Ministerul Sănătăţii anunţă că persoanele asigurate, dar şi cele neasigurate care prezintă semne sau simptome de boală, beneficiază...

Testare gratuită a virusului hepatic de tip B şi C pentru persoanele asigurate şi neasigurate care prezintă semne de boală
Naţional marți, 2 decembrie 2025, 16:22

Centrala electrică de la Brazi a fost oprită neplanificat, din cauza problemelor privind alimentarea cu apă din judeţul Prahova

Centrala electrică de la Brazi a fost oprită astăzi neplanificat din cauza problemelor privind alimentarea cu apă din judeţul Prahova, au...

Centrala electrică de la Brazi a fost oprită neplanificat, din cauza problemelor privind alimentarea cu apă din judeţul Prahova
Naţional marți, 2 decembrie 2025, 06:15

Parlament/Guvernul îşi angajează răspunderea pe proiectul privind pensiile magistraţilor

Şedinţa comună de plen a Camerei Deputaţilor şi Senatului în care Guvernul urmează să îşi angajeze răspunderea pe proiectul privind...

Parlament/Guvernul îşi angajează răspunderea pe proiectul privind pensiile magistraţilor
Naţional luni, 1 decembrie 2025, 09:22

INHGA: Cod galben de inundaţii pe râuri din 17 judeţe, până la ora 12:00

Hidrologii au emis duminică o atenţionare Cod galben de inundaţii, valabilă până luni, la ora 12:00, pentru râuri din bazinele hidrografice:...

INHGA: Cod galben de inundaţii pe râuri din 17 judeţe, până la ora 12:00