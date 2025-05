Prezidenţiale2025/Alegătorii – aşteptaţi, astăzi, la urne pentru decizia finală; aproape 19.000 de secţii în ţară

Publicat de Andreea Drilea, 18 mai 2025, 11:20 / actualizat: 18 mai 2025, 17:54



UPDATE ora 18:00 – Aproximativ 9,9 milioane de români au votat până la această oră în turul doi al alegerilor pentru Palatul Cotroceni, prezența fiind de aproape 55%, o rată de participare mai mare deja decât cea din primul tur de scrutin. Datele furnizate în timp real de Autoritatea Electorală Permanentă arată că în țară au votat peste 8,4 milioane de cetățeni. Județele fruntașe sunt Ilfov, Cluj și Brașov iar la polul opus se situează Vaslui, Satu Mare și Caraș Severin.

În Moldova, până la această oră, cea mai mare prezența la urne se înregistrează în județul Vrancea cu o participare de 44% dintre alegători. În județul Iași, prezența este de aproximativ 42,5%

Cea mai redusă prezență la urne din Moldova este în județul Vaslui, puțin peste 32 de procente.

UPDATE ora 17:35 – Până la ora 17:30 au votat, duminică, la cel de-al doilea tur al alegerilor prezidenţiale, 9,6 milioane de alegători, reprezentând 53,39% din numărul celor înscrişi în listele electorale, potrivit datelor furnizate în timp real de Autoritatea Electorală Permanentă.

Astfel, la ora 17:30 a fost depăşită prezenţa înregistrată la finalul primul tur al alegerilor prezidenţiale, desfăşurat pe 4 mai, când au mers la urne 9.571.740 votanţi (53,21%).

Şi în diaspora se înregistrează o prezenţă record la vot: 1.420.000 voturi la ora 17:30, cu mult peste cei 940.000 de votanţi la finalul primului tur.

Cei mai mulţi votanţi sunt din grupa de vârstă 45-64 de ani (39,26%), urmaţi de cei din grupa peste 65 de ani (22,44%), 35-44 de ani (18,52%), 25-34 de ani (12,36%) şi 18-24 de ani (7,43%).

4650000

UPDATE ora 16:00 – Până la ora 16:00 au votat, duminică, la cel de-al doilea tur al alegerilor prezidenţiale, 8.469.982 de alegători, reprezentând 47,09% din numărul celor înscrişi în listele electorale, potrivit datelor furnizate în timp real de Autoritatea Electorală Permanentă.

La primul tur al alegerilor prezidenţiale, desfăşurat pe 4 mai, la ora 16:00 prezenţa la urne a fost de 35,92% (6,4 milioane de voturi).

În mediul urban au votat 5.457.083 de alegători, iar în mediul rural – 3.012.899 de alegători.

Cu urna mobilă şi-au exprimat opţiunea de vot 83.963 de alegători.

Din cei 8.469.982 de alegători care au votat până la ora 16:00, un număr de 7.168.539 şi-au exprimat votul în ţară, şi anume 39,85%, iar 1.300.000 – în străinătate. Votul în diaspora se desfăşoară începând de vineri (ora locală 7:00) şi se încheie duminică la ora 21:00 (ora României).

O prezenţă mai ridicată la vot s-a înregistrat în judeţele:

* Ilfov – 56,22%;

* Cluj – 49,48%;

* Braşov – 45,43%;

* Argeş – 45,35%;

* Prahova – 44,75%.

Participare mai redusă la vot s-a înregistrat în judeţele:

* Vaslui – 27,73%;

* Satu Mare – 30,92%;

* Caraş-Severin – 31,71%;

* Maramureş – 33,21%;

* Botoşani – 33,51%.

În Bucureşti, prezenţa la vot este de 44,58%, situaţia pe sectoare fiind următoarea:

* Sector 1 – 51,35%;

* Sector 2 – 46,04%;

* Sector 3 – 37,21%;

* Sector 4 – 45,82%;

* Sector 5 – 42,09%;

* Sector 6 – 49,75%.

Peste 1.300.000 de alegători au votat în diaspora până duminică la ora 16:00, la cel de al doilea tur al alegerilor prezidenţiale, potrivit datelor furnizate în timp real de Autoritatea Electorală Permanentă.

Prezenţa la urne în străinătate este semnificativ mai mare decât la primul tur al alegerilor prezidenţiale din 4 mai, când până la ora 16:00 au votat 745.000 de alegători.

Aproape 18 milioane de alegători sunt aşteptaţi duminică la urne pentru a-şi alege preşedintele pentru următorii cinci ani dintre cei doi candidaţi ajunşi în cursa finală pentru Cotroceni.

Pe teritoriul ţării sunt organizate 18.979 de secţii de votare, potrivit Autorităţii Electorale Permanente. În Capitală vor fi deschise 1.289 de secţii. Românii cu drept de vot din diaspora votează în 965 de secţii.

Au dreptul să voteze cetăţenii români care au 18 ani împliniţi până în ziua alegerilor inclusiv. Nu au dreptul de vot debilii sau alienaţii mintal, puşi sub interdicţie, şi nici persoanele condamnate la pierderea drepturilor electorale, prin hotărâre judecătorească definitivă.

***

La alegerile din 18 mai, alegătorul îşi poate exprima dreptul constituţional la una dintre următoarele secţii de votare:

* în cazul în care se află în unitatea administrativ-teritorială unde îşi are domiciliul sau reşedinţa, poate vota numai la secţia de votare la care este arondată strada sau localitatea unde îşi are domiciliul ori reşedinţa, conform legii; alegătorul cu domiciliul sau reşedinţa în municipiul Bucureşti nu îşi poate exercita dreptul de vot la o secţie de votare situată în alt sector al municipiului Bucureşti decât cel în care are domiciliul sau reşedinţa, dar îşi poate exercita dreptul de a alege la orice secţie de votare aflată în alt judeţ;

* în cazul în care se află în altă unitate administrativ-teritorială decât cea unde îşi are domiciliul sau reşedinţa, poate vota la orice secţie de votare din cadrul acesteia;

* în cazul în care se află în străinătate, poate vota la orice secţie de votare organizată în străinătate;

* în cazul în care îndeplineşte funcţia de membru al biroului electoral al secţiei de votare sau de operator de calculator al unei secţii de votare ori asigură menţinerea ordinii, votează la secţia unde îşi desfăşoară activitatea;

* în cazul în care are mobilitate redusă poate vota la orice secţie care îi asigură accesul la urne.

***

Alegătorii votează cu un act de identitate valabil în ziua votării, emis de statul român, şi anume: cartea de identitate; cartea electronică de identitate; cartea de identitate provizorie; buletinul de identitate; paşaportul diplomatic; paşaportul diplomatic electronic; paşaportul de serviciu; paşaportul de serviciu electronic; carnetul de serviciu militar (în cazul elevilor din şcolile militare).

Paşaportul simplu, paşaportul simplu electronic şi paşaportul simplu temporar pot fi folosite pentru exercitarea dreptului de vot numai de cetăţenii români care votează în străinătate sau de cetăţenii români cu domiciliul în străinătate care votează în România.

Biroul Electoral Central a venit cu precizări în cazul alegătorilor care deţin cărţi electronice de identitate de pe care a fost eliminată menţiunea referitoare la adresa de domiciliu, fiind vizaţi cetăţenii care vor fi trecuţi în lista electorală suplimentară.

Prin art. II pct. 6 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 17/2025 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă, precum şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români a fost eliminată de pe cărţile electronice de identitate în format tipărit menţiunea referitoare la adresa de domiciliu.

”Astfel, în cazul persoanelor care îşi vor exercita dreptul de vot în baza unei asemenea cărţi electronice de identitate la o secţie de votare unde sunt înscrişi în lista electorală suplimentară, membrii biroului electoral al secţiei de votare se află în imposibilitatea de a completa cu informaţii probate de un înscris oficial rubrica destinată domiciliului alegătorului din respectiva listă electorală. În aceste situaţii, în vederea identificării corecte a adresei de domiciliu a alegătorului, preşedintele biroului electoral al secţiei de votare trebuie să apeleze Centrul de suport tehnic asigurat de Serviciul de Telecomunicaţii Speciale, de unde va fi redirecţionat către Direcţia Generală pentru Evidenţa Persoanelor, care îi va comunica informaţiile privind domiciliul alegătorului necesare corectei completări a listei electorale suplimentare”, precizează BEC.

***

În ţară, votarea se desfăşoară duminică, între orele 7:00 – 21:00. Alegătorii care la ora 21:00 se află la sediul secţiei de votare, precum şi cei care se află la rând în afara sediului secţiei pentru a intra în localul de vot pot să îşi exercite dreptul de a alege până cel mult la ora 23:59.

Când vin la vot, alegătorii îşi prezintă actele de identitate operatorilor de calculator, care preiau şi introduc datele personale ale acestora în Sistemul informatic de monitorizare a prezenţei la vot şi de prevenire a votului ilegal (SIMPV).

SIMPV semnalează dacă:

* persoana care s-a prezentat la vot nu a împlinit vârsta de 18 ani până în ziua votării inclusiv;

* persoanei care s-a prezentat la vot i s-a interzis exercitarea dreptului de vot;

* alegătorul care s-a prezentat la vot este arondat la secţia respectivă;

* alegătorul care s-a prezentat la vot este arondat la altă secţie de votare;

* alegătorul care s-a prezentat la vot este omis din lista electorală permanentă;

* alegătorul care s-a prezentat la vot figurează că şi-a mai exercitat dreptul de vot la acelaşi scrutin;

* alegătorul care s-a prezentat la vot figurează că a votat prin corespondenţă, votul prin corespondenţă transmis de acesta fiind recepţionat de biroul electoral competent.

Alegătorii votează separat în cabine închise, aplicând ştampila cu menţiunea ‘VOTAT’ înăuntrul patrulaterului care cuprinde numele unuia dintre cei doi candidaţi pentru care optează. Cel care, din motive temeinice, constatate de preşedintele biroului electoral al secţiei de votare, nu poate să voteze singur are dreptul să cheme în cabina de votare un însoţitor ales de el, pentru a-l ajuta. Acesta nu poate fi din rândul persoanelor acreditate, al membrilor biroului electoral al secţiei de votare sau al candidaţilor.

După ce a votat, alegătorul are obligaţia de a introduce buletinul de vot în urnă. Ştampila încredinţată pentru votare se restituie preşedintelui sau acelor membri ai biroului electoral al secţiei de votare desemnaţi de acesta.

Tentativa unei persoane de a vota de mai multe ori sau fără a avea acest drept se pedepseşte conform legii penale.

Totodată, alegătorul care, din motive obiective, cauzate de boală sau invaliditate, atestate prin înscrisuri, nu se poate deplasa la sediul secţiei de votare organizate în ţară, denumit alegător netransportabil, poate depune cerere pentru a vota prin intermediul urnei speciale.

***

În cursa finală pentru Cotroceni au rămas doi candidaţi din cei 11 înscrişi în competiţia electorală – George Simion (AUR) şi Nicuşor Dan (independent).

George Simion, candidatul AUR, a obţinut 3.862.761 voturi (40,96%) la primul tur de scrutin din 4 mai, fiind urmat de candidatul independent Nicuşor Dan, cu 1.979.767 voturi (20,99%), potrivit rezultatelor finale anunţate de Biroul Electoral Central.

Numărul total al alegătorilor care s-au prezentat la urne la primul tur de scrutin a fost de 9.571.899, reprezentând 53,19% din numărul total al alegătorilor înscrişi în listele electorale permanente. AGERPRES/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro