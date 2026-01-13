Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Prim plan » Presiune crescută pe sistemul medical cauzată de numărul mare de cazuri de gripă

Presiune crescută pe sistemul medical cauzată de numărul mare de cazuri de gripă

Presiune crescută pe sistemul medical cauzată de numărul mare de cazuri de gripă

Publicat de Gabriela Rotaru, 13 ianuarie 2026, 07:36

Creşterea alarmantă a cazurilor de gripă şi infecţii respiratorii pune presiune pe sistemul medical, cabinetele doctorilor de familie şi camerele de gardă ale spitalelor din întreaga ţară fiind pline de pacienţi.

Medicii atrag atenţia că circulaţia intensă a virusurilor gripale creşte riscul apariţiei complicaţiilor, mai ales la persoanele vulnerabile.

Până în prezent, numărul deceselor cauzate de gripă a ajuns la 11 în acest sezon, fiind raportate peste 60.000 de cazuri de infecţii respiratorii la nivel naţional, dintre care peste 10.000 sunt de gripă.

Cele mai multe s-au înregistrat în Bucureşti şi în judeţele Cluj, Constanţa şi Prahova.

Reporter Adriana Turea: Ne aflăm în plin sezon de gripă şi la Institutul „Matei Balş” există un număr mare de prezentări la camera de gardă, mai mult decât dublu faţă de o lună obişnuită. Doctor Adrian Marinescu, managerul institutului, spune că este vorba în principal despre gripă de tip A, varianta K, aceeaşi care circulă în prezent în Europa şi care a fost confirmată prin secvenţiere la nivelul institutului.

Adrian Marinescu: În fiecare sezon de gripă e destul de greu; aş spune că e un pic mai rău acum faţă de anul trecut. Dintre aceste cazuri, din păcate, se selectează şi pacienţii care trebuie să rămână internaţi, fie că sunt persoane cu factori de risc – şi aici putem vorbi de vârstă, iar vârsta nu înseamnă doar vârsta de peste 65 sau 70 de ani, înseamnă şi copiii mici, înseamnă persoanele care au boli cronice şi pe care trebuie să le monitorizezi. Sunt pacienţi care ajung la terapie intensivă.

Reporter: Există o grupă de vârstă preponderentă?

Adrian Marinescu: Infectarea apare mai degrabă la persoanele tinere, la copii, cei care merg în colectivitate. Însă e foarte interesant că cei care au o anumită vârstă, cei cu boli cronice, sunt cei care pun într-adevăr presiune, pentru că ei vin de obicei la camerele de gardă, ei au nevoie de monitorizare, ei trebuie să rămână internaţi.

Medicul a mai adăugat că zilnic sunt între 40 şi 50 de internări noi, atât copii cât şi aduţi. Gripa de tip A este cea care declanşează de regulă valurile epidemice, motiv pentru care este atent monitorizată de specialişti.

Specialiştii le recomandă în continuare persoanelor eligibile pentru vaccinarea antigripală, în special celor cu risc crescut de boală severă, să se imunizeze fără întârziere. (Rador/ FOTO radioiasi.ro)

Etichete:
CAB: 19 ianuarie – pronunţarea în procesul deschis de o avocată AUR împotriva Guvernului
Naţional luni, 12 ianuarie 2026, 16:52

CAB: 19 ianuarie – pronunţarea în procesul deschis de o avocată AUR împotriva Guvernului

Curtea de Apel Bucureşti a judecat luni cererea depusă de o avocată AUR, Silvia Uscov, prin care este contestată înfiinţarea grupului de lucru...

CAB: 19 ianuarie – pronunţarea în procesul deschis de o avocată AUR împotriva Guvernului
Denunţ penal la Parchetul General în legătură cu acuzaţiile de plagiat aduse ministrului Justiţiei
Naţional luni, 12 ianuarie 2026, 15:40

Denunţ penal la Parchetul General în legătură cu acuzaţiile de plagiat aduse ministrului Justiţiei

Avocatul Adrian Cuculis a anunţat luni că a depus un denunţ penal la Parchetul General, în care solicită să fie efectuate cercetări cu privire...

Denunţ penal la Parchetul General în legătură cu acuzaţiile de plagiat aduse ministrului Justiţiei
Nu va exista un șoc al prețurilor la gaze, după eliminarea plafonării – anticipează analiștii
Naţional luni, 12 ianuarie 2026, 15:01

Nu va exista un șoc al prețurilor la gaze, după eliminarea plafonării – anticipează analiștii

Preţurile la gazele naturale ar urma să crească, după ce plafonarea lor, decisă în perioada pandemiei, ar urma să înceteze la 1 aprilie....

Nu va exista un șoc al prețurilor la gaze, după eliminarea plafonării – anticipează analiștii
Ministerul Finanţelor a lansat prima ediţie din acest an a Programului de titluri de stat TEZAUR pentru persoane fizice
Naţional luni, 12 ianuarie 2026, 12:30

Ministerul Finanţelor a lansat prima ediţie din acest an a Programului de titluri de stat TEZAUR pentru persoane fizice

Ministerul Finanţelor a lansat, astăzi, prima ediţie din acest an a Programului de titluri de stat TEZAUR pentru persoane fizice. Potrivit...

Ministerul Finanţelor a lansat prima ediţie din acest an a Programului de titluri de stat TEZAUR pentru persoane fizice
Naţional luni, 12 ianuarie 2026, 12:20

(UPDATE) Comisia de Etică a Universității din Craiova ar putea discuta astăzi posibilitatea autosesizării în cazul acuzațiilor de plagiat aduse ministrului Justiției, Radu Marinescu

UPDATE – Comisia de Etică a Universității din Craiova, forul care poate, conform legii, să analizeze în vederea unor eventuale măsuri...

(UPDATE) Comisia de Etică a Universității din Craiova ar putea discuta astăzi posibilitatea autosesizării în cazul acuzațiilor de plagiat aduse ministrului Justiției, Radu Marinescu
Naţional luni, 12 ianuarie 2026, 11:40

O persoană din şapte a fost victima unei înşelătorii online în 2025

O persoană din şapte a fost victima unei înşelătorii online, anul trecut, iar reţelele de socializare au depăşit e-mailul ca principal canal...

O persoană din şapte a fost victima unei înşelătorii online în 2025
Naţional luni, 12 ianuarie 2026, 06:49

Reforma companiilor de stat este una dintre priorităţile guvernului pentru perioada următoare

Premierul şi vicepremierii se reunesc luni în prima şedinţă de lucru din acest an. Reforma din administraţie şi bugetul pe 2026 sunt...

Reforma companiilor de stat este una dintre priorităţile guvernului pentru perioada următoare
Naţional duminică, 11 ianuarie 2026, 13:24

Salvamont România: 123 de persoane salvate de pe munte, în ultimele 24 de ore

123 de persoane au fost salvate de pe munte, în ultimele 24 de ore, prin intervenţia de urgenţă a salvamontiştilor, care au avut o ‘zi de...

Salvamont România: 123 de persoane salvate de pe munte, în ultimele 24 de ore