Presiune crescută pe sistemul medical cauzată de numărul mare de cazuri de gripă

Publicat de Gabriela Rotaru, 13 ianuarie 2026, 07:36

Creşterea alarmantă a cazurilor de gripă şi infecţii respiratorii pune presiune pe sistemul medical, cabinetele doctorilor de familie şi camerele de gardă ale spitalelor din întreaga ţară fiind pline de pacienţi.

Medicii atrag atenţia că circulaţia intensă a virusurilor gripale creşte riscul apariţiei complicaţiilor, mai ales la persoanele vulnerabile.

Până în prezent, numărul deceselor cauzate de gripă a ajuns la 11 în acest sezon, fiind raportate peste 60.000 de cazuri de infecţii respiratorii la nivel naţional, dintre care peste 10.000 sunt de gripă.

Cele mai multe s-au înregistrat în Bucureşti şi în judeţele Cluj, Constanţa şi Prahova.

Reporter Adriana Turea: Ne aflăm în plin sezon de gripă şi la Institutul „Matei Balş” există un număr mare de prezentări la camera de gardă, mai mult decât dublu faţă de o lună obişnuită. Doctor Adrian Marinescu, managerul institutului, spune că este vorba în principal despre gripă de tip A, varianta K, aceeaşi care circulă în prezent în Europa şi care a fost confirmată prin secvenţiere la nivelul institutului.

Adrian Marinescu: În fiecare sezon de gripă e destul de greu; aş spune că e un pic mai rău acum faţă de anul trecut. Dintre aceste cazuri, din păcate, se selectează şi pacienţii care trebuie să rămână internaţi, fie că sunt persoane cu factori de risc – şi aici putem vorbi de vârstă, iar vârsta nu înseamnă doar vârsta de peste 65 sau 70 de ani, înseamnă şi copiii mici, înseamnă persoanele care au boli cronice şi pe care trebuie să le monitorizezi. Sunt pacienţi care ajung la terapie intensivă.

Reporter: Există o grupă de vârstă preponderentă?

Adrian Marinescu: Infectarea apare mai degrabă la persoanele tinere, la copii, cei care merg în colectivitate. Însă e foarte interesant că cei care au o anumită vârstă, cei cu boli cronice, sunt cei care pun într-adevăr presiune, pentru că ei vin de obicei la camerele de gardă, ei au nevoie de monitorizare, ei trebuie să rămână internaţi.

Medicul a mai adăugat că zilnic sunt între 40 şi 50 de internări noi, atât copii cât şi aduţi. Gripa de tip A este cea care declanşează de regulă valurile epidemice, motiv pentru care este atent monitorizată de specialişti.

Specialiştii le recomandă în continuare persoanelor eligibile pentru vaccinarea antigripală, în special celor cu risc crescut de boală severă, să se imunizeze fără întârziere. (Rador/ FOTO radioiasi.ro)