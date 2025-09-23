Preşedintele Nicușor Dar se întâlneşte cu liderii coaliţiei de guvernare

Publicat de Andreea Drilea, 23 septembrie 2025, 09:23

Preşedintele Nicuşor Dan se întâlneşte marţi cu liderii coaliţiei de guvernare.

Aceştia sunt invitaţi la Palatul Cotroceni începând cu ora 11:00, potrivit agendei publice a şefului statului.

Coaliţia de guvernare ar trebui să meargă mai departe, indiferent de situaţie, a declarat, luni, preşedintele Senatului, Mircea Abrudean, precizând că nu crede că se va ajunge ca premierul Ilie Bolojan să-şi dea demisia.

‘Comunicările publice pe care domnul prim-ministru le-a făcut în ultima perioadă, destul de des, pe această temă nu ştiu să existe alte discuţii. Nu cunosc să fie alte discuţii’, a afirmat Abrudean, întrebat dacă, în momentul de faţă, mai este valabilă opţiunea premierului de a-şi da demisia dacă nu trece o parte din angajamentul pe care l-a făcut în Parlament.

Curtea Constituţională a României urmează să discute miercuri sesizarea Înaltei Curţi de Casaţie de Justiţie în legătură cu legea privind pensiile de serviciu ale magistraţilor, pentru care Guvernul şi-a asumat răspunderea în Parlament, au precizat, pentru AGERPRES, oficiali ai CCR. AGERPRES/FOTO presidency.ro