Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Prim plan » Preşedintele Nicușor Dar se întâlneşte cu liderii coaliţiei de guvernare

Preşedintele Nicușor Dar se întâlneşte cu liderii coaliţiei de guvernare

Preşedintele Nicușor Dar se întâlneşte cu liderii coaliţiei de guvernare

Publicat de Andreea Drilea, 23 septembrie 2025, 09:23

Preşedintele Nicuşor Dan se întâlneşte marţi cu liderii coaliţiei de guvernare.

Aceştia sunt invitaţi la Palatul Cotroceni începând cu ora 11:00, potrivit agendei publice a şefului statului.

Coaliţia de guvernare ar trebui să meargă mai departe, indiferent de situaţie, a declarat, luni, preşedintele Senatului, Mircea Abrudean, precizând că nu crede că se va ajunge ca premierul Ilie Bolojan să-şi dea demisia.

‘Comunicările publice pe care domnul prim-ministru le-a făcut în ultima perioadă, destul de des, pe această temă nu ştiu să existe alte discuţii. Nu cunosc să fie alte discuţii’, a afirmat Abrudean, întrebat dacă, în momentul de faţă, mai este valabilă opţiunea premierului de a-şi da demisia dacă nu trece o parte din angajamentul pe care l-a făcut în Parlament.

Curtea Constituţională a României urmează să discute miercuri sesizarea Înaltei Curţi de Casaţie de Justiţie în legătură cu legea privind pensiile de serviciu ale magistraţilor, pentru care Guvernul şi-a asumat răspunderea în Parlament, au precizat, pentru AGERPRES, oficiali ai CCR. AGERPRES/FOTO presidency.ro

Etichete:
De marţi, persoanele vulnerabile pot folosi voucherele de 50 de lei pentru plata facturilor la energie electrică
Naţional luni, 22 septembrie 2025, 19:31

De marţi, persoanele vulnerabile pot folosi voucherele de 50 de lei pentru plata facturilor la energie electrică

Începând de mâine, persoanele vulnerabile pot folosi voucherele de 50 de lei pentru plata facturilor la energie electrică, potrivit Ministerului...

De marţi, persoanele vulnerabile pot folosi voucherele de 50 de lei pentru plata facturilor la energie electrică
S-a încheiat dezbaterea moțiunii simple AUR împotriva ministrului Mediului, Diana Buzoianu
Naţional luni, 22 septembrie 2025, 19:13

S-a încheiat dezbaterea moțiunii simple AUR împotriva ministrului Mediului, Diana Buzoianu

Moţiunea simplă depusă de AUR la adresa ministrului mediului, Diana Buzoianu, este dezbătută la această oră de plenul Camerei Deputaţilor....

S-a încheiat dezbaterea moțiunii simple AUR împotriva ministrului Mediului, Diana Buzoianu
Românii pot investi până pe 3 octombrie în titluri de stat Tezaur
Naţional luni, 22 septembrie 2025, 19:00

Românii pot investi până pe 3 octombrie în titluri de stat Tezaur

Românii pot investi până pe 3 octombrie în titluri de stat Tezaur, cu maturitate la unu, trei şi cinci ani. Dobânzile sunt de 6,9%, 7,5% şi...

Românii pot investi până pe 3 octombrie în titluri de stat Tezaur
ANM: Cum va fi vremea în perioada 22 septembrie – 6 octombrie 2025
Naţional luni, 22 septembrie 2025, 14:59

ANM: Cum va fi vremea în perioada 22 septembrie – 6 octombrie 2025

Vremea va fi mai caldă decât în mod normal în primele zile ale acestei săptămâni în toate regiunile, iar din 25 septembrie temperaturile vor...

ANM: Cum va fi vremea în perioada 22 septembrie – 6 octombrie 2025
Naţional luni, 22 septembrie 2025, 14:25

România va trece la ora oficială de iarnă în noaptea dintre 25 şi 26 octombrie

Începe toamna astronomică în emisfera nordică. Astăzi este echinocţiul de toamnă, când durata zilei este egală cu cea a nopţii, apoi durata...

România va trece la ora oficială de iarnă în noaptea dintre 25 şi 26 octombrie
Naţional luni, 22 septembrie 2025, 13:20

Leul s-a depreciat, luni, în raport cu euro, dar a crescut faţă de dolarul american

Moneda naţională s-a depreciat, luni, în raport cu euro, care a fost calculat de Banca Naţională a României (BNR) la 5,0753 lei, în creştere...

Leul s-a depreciat, luni, în raport cu euro, dar a crescut faţă de dolarul american
Naţional luni, 22 septembrie 2025, 10:19

Poliţia Română spune că ameninţarea primită pe e-mail de mai multe instituţii de învăţământ nu s-a dovedit a fi reală

Poliţia Română a transmis, luni, că, în urma verificărilor efectuate cu SRI, a rezultat că nu există indicii care să confirme că ar fi...

Poliţia Română spune că ameninţarea primită pe e-mail de mai multe instituţii de învăţământ nu s-a dovedit a fi reală
Naţional luni, 22 septembrie 2025, 10:14

DNSC avertizează asupra unei noi tentative de fraudă

Directoratul Național de Securitate Cibernetică avertizează asupra unei noi tentative de fraudă, în care victimele primesc mesaje aparent...

DNSC avertizează asupra unei noi tentative de fraudă