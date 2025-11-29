Președintele Nicușor Dan a luat act de demisia ministrului Apărării, Ionuț Moșteanu, și l-a desemnat interimar pe ministrul Economiei, Radu Miruță

Publicat de Gabriela Rotaru, 29 noiembrie 2025, 10:03

Preşedintele Nicuşor Dan a semnat aseară decretul prin care ia act de demisia ministrului apărării, Ionuţ Moşteanu, şi decretul prin care îl desemnează interimar pe ministrul economiei, Radu Miruţă.

Ambele documente au fost publicate în Monitorul Oficial al României.

Ionuţ Moşteanu şi-a anunţat demisia pe Facebook ieri în jurul prânzului.

El a explicat că nu vrea ca discuţiile despre formarea sa şi greşelile pe care le-a făcut în urmă cu mulţi ani să-i distragă de la misiunea grea pe cei care conduc acum ţara. Totul a început cu câteva zile în urmă, când ziarul Libertatea a scris că, în primul CV oficial al lui Ionuţ Moşteanu, pe vremea când era consilier la Ministerul Transporturilor şi membru în mai multe consilii de administraţie, apărea că ar fi absolvit Universitatea „Athenaeum”, dar, contactată de jurnalişti, conducerea instituţiei a negat că l-ar fi avut student. La această informaţie, Ionuţ Moşteanu a răspuns că, într-un CV făcut în 2016, în viteză, pe un model de pe net, a rămas o greşeală, despre care spunea că se jenează şi îşi cerea scuze.(Rador/ FOTO radioiasi.ro)