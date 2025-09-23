Ascultă Radio România Iași Live
Preşedintele Nicuşor Dan a convocat pentru joi o şedinţă a CSAT

Preşedintele Nicuşor Dan a convocat pentru joi o şedinţă a CSAT

Publicat de Andreea Drilea, 23 septembrie 2025, 06:38

Preşedintele Nicuşor Dan a convocat pentru joi o şedinţă a Consiliului Suprem de Apărare a ţării, având ca principal subiect securitatea spaţiului aerian naţional.

Potrivit unui comunicat al administraţiei prezidenţiale, vor fi stabilite obiectivele care necesită măsuri de protecţie în faţa ameninţărilor reprezentate de sistemele de aeronave fără pilot, dar şi persoanele care au dreptul de a ordona şi a aproba executarea unor măsuri împotriva dronelor şi altor vehicule aeriene care intră neautorizat în spaţiul aerian al ţării. Din luna mai, armata are la îndemână o lege care, teoretic, îi permite doborârea avioanelor fără pilot care intră ilegal în spaţiul aerian al ţării. Este vorba despre legea privind controlul utilizării spaţiului aerian naţional, nu au fost însă puse la punct până acum şi normele şi procedurile care stabilesc lanţul de comandă în asemenea situaţii.

