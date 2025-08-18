Premierul Ilie Bolojan se întâlneşte cu reprezentanţii Asociaţiei Magistraţilor pentru a discuta despre reforma pensiilor acestora

Publicat de Gabriela Rotaru, 18 august 2025, 11:31

Premierul Ilie Bolojan are la această oră o întâlnire cu reprezentanţii Asociaţiei Magistraţilor pentru a clarifica unele aspecte controversate din proiectul care modifică regulile de pensionare în acest domeniu.

Documentul se află în dezbatere publică pe pagina de internet a Ministerului Muncii şi face parte din pachetul al doilea de măsuri fiscale.

Potrivit guvernului, adoptarea lui este o urgenţă impusă de riscul de a pierde bani europeni.(Rador/ FOTO gov.ro)