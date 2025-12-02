Premieră la Teatrul Luceafărul

Publicat de Andreea Drilea, 2 decembrie 2025, 08:47

Am intrat în linie dreaptă spre sărbătorile de iarnă, ne preocupă să ne transpunem în atmosfera specifică. Echipa noastră lucrează intens în acest sens, un nou titlu va îmbogăți afișul permanent în scurt timp.

Spectacolul îl are în prim-plan pe îndrăgitul personaj care brăzdează lumea în noaptea de Ajun pentru a așeza daruri sub bradul împodobit. Premiera se intitulează SCRISOARE PENTRU MOȘ CRĂCIUN, este programată pe 7 decembrie, ora 11 și îi plimbă imaginar pe spectatori în diverse locuri ale globului. Regizorul Ion Ciubotaru precizează că „ne-am propus să le arătăm copiilor și adulților cum e seara de Crăciun și în alte țări, pentru a le extinde orizonturile, pentru a-i face să fie empatici, pentru că despre a te gândi și la ceilalți, despre generozitate e, de fapt, Crăciunul.” În scenă urcă actorii Dragoș Maftei, Raluca Pintilie, Camelia Dilbea, Cezar Ichim, Maria Gorodea, Sebastian Pricop. „Moș Crăciun se pregătește pentru marea lui călătorie planetară din seara de Ajun, verifică sania, îi schimbă amortizoarele, tot protocolul. Asistentul lui de încredere, Elful cel isteț, îl ajută la sortarea scrisorilor. Anul acesta, Moș Crăciun a anunțat că merge pe clasic: epistolă scrisă de mână, pusă în plic, timbrată, dusă la cutia poștală gata de expediere. Una dintre scrisori e mai specială, are… Dar nu, nu dăm spoiler, vă așteptăm pe voi să vedeți!” spune teatrologul Oltița Cîntec, autoarea scenariului.

Pregătirea noii producții a fost premearsă de un concurs de scrisori care i se adresează lui Moș Crăciun, scrise de mână și trimise prin poștă pe adresa instituției. Numărul lor este impresionant, cele mai multe sunt din județul Iași, dar și din Dâmbovița, Suceava, Neamț, Vaslui. Stimularea scrisului manual este o cale de a reaminti că acest tip de exprimare rămâne esențial în dezvoltarea personală. Cele mai reușite scrisori vor fi premiate pe 7 decembrie, înaintea premierei SCRISOARE PENTRU MOȘ CRĂCIUN (50 min, 4+).

La această reprezentație sunt invitați și 60 de elevi din satul Frenciugi, copii care nu au mai fost niciodată la un spectacol. Deplasarea la teatru este realizată în parteneriat cu Asociația Edulink, iar la final, după aplauze, grupul va avea o întâlnire colocvială cu Moș Crăciun care le va dărui dulciuri.

Cei care nu au mai găsit bilete la premieră, pot viziona alte două reprezentații ale spectacolului joi, 11 decembrie, ora 17.30, și duminică, 21 decembrie, ora 11.