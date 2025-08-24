Pompierii români sprijină Spania, ţară care se confruntă cu unele dintre cele mai mari incendii din istoria sa

Publicat de Gabriela Rotaru, 24 august 2025, 12:27



Pompierii români sprijină Spania, ţară care se confruntă cu unele dintre cele mai mari incendii din istoria sa.

Lor le-a fost repartizată regiunea Lugo pentru stingerea unui incendiu de pădure.

Misiunea se desfăşoară sub coordonarea autorităţilor spaniole şi în proximitatea modulului similar din Finlanda, fapt care consolidază cooperarea şi capacitatea de furnizare a răspunsului integrat pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă majore. Potrivit autorităţilor, 51 de pompieri români se află în prezent în regatul Spaniei. (Rador/ FOTO IGSU)