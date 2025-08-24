Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Prim plan » Pompierii români sprijină Spania, ţară care se confruntă cu unele dintre cele mai mari incendii din istoria sa

Pompierii români sprijină Spania, ţară care se confruntă cu unele dintre cele mai mari incendii din istoria sa

Pompierii români sprijină Spania, ţară care se confruntă cu unele dintre cele mai mari incendii din istoria sa

Publicat de Gabriela Rotaru, 24 august 2025, 12:27


Pompierii români sprijină Spania, ţară care se confruntă cu unele dintre cele mai mari incendii din istoria sa.

Lor le-a fost repartizată regiunea Lugo pentru stingerea unui incendiu de pădure.

Misiunea se desfăşoară sub coordonarea autorităţilor spaniole şi în proximitatea modulului similar din Finlanda, fapt care consolidază cooperarea şi capacitatea de furnizare a răspunsului integrat pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă majore. Potrivit autorităţilor, 51 de pompieri români se află în prezent în regatul Spaniei. (Rador/ FOTO IGSU)

Etichete:
MAE/ Atenţionare de călătorie: Italia – fenomene meteorologice nefavorabile şi inundaţii severe
Internaţional vineri, 22 august 2025, 07:55

MAE/ Atenţionare de călătorie: Italia – fenomene meteorologice nefavorabile şi inundaţii severe

Ministerul Afacerilor Externe informează cetăţenii români care se află, tranzitează sau intenţionează să călătorească în Republica...

MAE/ Atenţionare de călătorie: Italia – fenomene meteorologice nefavorabile şi inundaţii severe
Situaţia rămâne dramatică în Spania din cauza incendiilor de pădure
Internaţional joi, 21 august 2025, 07:57

Situaţia rămâne dramatică în Spania din cauza incendiilor de pădure

Situaţia rămâne dramatică în Spania, din cauza incendiilor de pădure. Suprafaţa mistuită se apropie de 380.000 de hectare. În continuare,...

Situaţia rămâne dramatică în Spania din cauza incendiilor de pădure
Spania continuă să fie lovită de cele mai mari incendii de pădure din istoria ţării
Internaţional miercuri, 20 august 2025, 07:09

Spania continuă să fie lovită de cele mai mari incendii de pădure din istoria ţării

Spania continuă să fie lovită de cele mai mari incendii de pădure din istoria ţării. Datele obţinute prin satelitul Copernicus arată că au...

Spania continuă să fie lovită de cele mai mari incendii de pădure din istoria ţării
Volodimir Zelenski a anunţat că toate concesiile teritoriale vor fi negociate direct
Internaţional marți, 19 august 2025, 10:43

Volodimir Zelenski a anunţat că toate concesiile teritoriale vor fi negociate direct

Preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat că problema teritoriilor va fi discutată direct între el şi liderul de la Kremlin,...

Volodimir Zelenski a anunţat că toate concesiile teritoriale vor fi negociate direct
Internaţional luni, 18 august 2025, 06:00

Mai mulţi lideri europeni au anunţat că i se vor alătura luni preşedintelui ucrainean la discuţiile cu Donald Trump

Într-o neobişnuită demonstraţie de sprijin diplomatic, mai mulţi lideri europeni au anunţat că i se vor alătura luni preşedintelui ucrainean...

Mai mulţi lideri europeni au anunţat că i se vor alătura luni preşedintelui ucrainean la discuţiile cu Donald Trump
Internaţional duminică, 17 august 2025, 19:12

Videoconferinţă a liderilor Coaliţiei pentru sprijinul Ucrainei, în pregătirea întâlnirii dintre preşedinţii Trump şi Zelenski

Liderii Coaliţiei pentru sprijinul Ucrainei s-au reunit în această după-amiază într-o videoconferinţă pentru pregătirea întâlnirii de...

Videoconferinţă a liderilor Coaliţiei pentru sprijinul Ucrainei, în pregătirea întâlnirii dintre preşedinţii Trump şi Zelenski
Internaţional duminică, 17 august 2025, 11:00

Spania – Continuă lupta împotriva incendiilor de vegetaţie concentrate în nord-vestul şi vestul ţării

Spania, care intră în a treia săptămână de alertă de caniculă, continua să lupte cu ajutorul armatei împotriva incendiilor de vegetaţie...

Spania – Continuă lupta împotriva incendiilor de vegetaţie concentrate în nord-vestul şi vestul ţării
Internaţional duminică, 17 august 2025, 08:02

Volodimir Zelenski: Refuzul Rusiei de a accepta un armistiţiu complică eforturile de a pune capăt războiului

Preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski afirmă că refuzul Rusiei de a accepta un armistiţiu complică eforturile de a pune capăt războiului....

Volodimir Zelenski: Refuzul Rusiei de a accepta un armistiţiu complică eforturile de a pune capăt războiului