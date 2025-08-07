Ascultă Radio România Iași Live
Publicat de Gabriela Rotaru, 7 august 2025, 10:12

Pompierii români aflaţi în misiune în Grecia au fost dislocaţi în puncte strategice din zona Nea Makri, în sud-estul ţării, unde riscul apariţiei incendiilor de pădure este ridicat.

Echipajele vor putea asigura un răspuns rapid şi eficient în cazul apariţiei vreunui focar, informează Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă.

O demonstraţie de comunicare între echipele din teren şi structurile de comandă avusese loc anterior; la fel, o misiune de patrulare ce a inclus un exerciţiu de simulare a intervenţiei la incendii de vegetaţie uscată pe teren accidentat pentru adaptare la condiţiile specifice zonei care le-a fost repartizată.

Până pe 15 septembrie, 40 de pompieri români cu opt mijloace tehnice participă la eforturile comune de protecţie civilă europeană în sprijinul autorităţilor elene, alături de echipe de intervenţie din Austria, Cehia, Franţa, Republica Moldova şi Bulgaria.(Rador/ FOTO radioiasi.ro)

