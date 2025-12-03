Petronela Cotea Mihai, realizator Radio Iași, nominalizată la Premiile UZPR „Excelență în jurnalism” 2025

Publicat de Andreea Drilea, 3 decembrie 2025, 05:56

Realizatoarea Radio Iași, Petronela Cotea Mihai, se numără printre jurnaliștii nominalizați la secțiunea Radio a Premiilor Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România (UZPR) „Excelență în jurnalism” 2025, potrivit unui anunț al organizației.

Președintele UZPR, Dan Constantin, a precizat că anunțarea și decernarea premiilor se vor desfășura în cadrul unei gale dedicate.

Premiile UZPR sunt destinate să recunoască realizările deosebite în jurnalism, publicistică și activitatea editorială, realizate în limba română, atât în țară, cât și în diaspora, în anul curent și în anul precedent.

Printre secțiunile incluse în competiție se regăsesc: Presă scrisă, Presă online, Radio, Televiziune, Management de presă, Carte despre profesia de jurnalist, Jurnalism de război, Debut în presă, Fotojurnalism, Filiala anului și Opera Omnia.

Petronela Cotea Mihai este membră a Filialei Iași a UZPR, aceasta fiind, la rândul ei, nominalizată la categoria „Filiala anului”, pentru activitatea desfășurată în 2025.

Nominalizări au fost anunțate și pentru alte secțiuni ale competiției, vizând jurnaliști care activează sau care au activat în cadrul Societății Române de Radiodifuziune.