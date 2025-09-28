Ascultă Radio România Iași Live
28 septembrie 2025

Peste 15.000 de persoane s-au arătat interesate de tichetele de energie, în ultima săptămână, și au solicitat informații prin intermediul call center-ului Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială, creat special în acest sens. 90% dintre apeluri au fost rezolvate direct de către operatori.

Ministrul muncii, Florin Manole, a vizitat sâmbătă sediul agenției, unde angajații răspund zilnic la mii de întrebări din partea oamenilor și a apreciat răbdarea și profesionalismul de care dă dovadă personalul.

Ministrul muncii i-a încurajat pe toți cetățenii care îndeplinesc condițiile necesare să aplice pentru tichetele de energie.

