Peste 15.000 de persoane s-au arătat interesate de tichetele de energie, în ultima săptămână

Publicat de Andreea Drilea, 28 septembrie 2025, 06:30 / actualizat: 28 septembrie 2025, 8:31

Peste 15.000 de persoane s-au arătat interesate de tichetele de energie, în ultima săptămână, și au solicitat informații prin intermediul call center-ului Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială, creat special în acest sens. 90% dintre apeluri au fost rezolvate direct de către operatori.

Ministrul muncii, Florin Manole, a vizitat sâmbătă sediul agenției, unde angajații răspund zilnic la mii de întrebări din partea oamenilor și a apreciat răbdarea și profesionalismul de care dă dovadă personalul.

Ministrul muncii i-a încurajat pe toți cetățenii care îndeplinesc condițiile necesare să aplice pentru tichetele de energie.

Rador