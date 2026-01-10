Ascultă Radio România Iași Live
Opt noi decese din cauza gripei, în ultima săptămână (INSP)

Publicat de Andreea Drilea, 10 ianuarie 2026, 07:34

Opt persoane diagnosticate cu gripă au murit săptămâna trecută, ceea ce ridică la 11 numărul total al deceselor din acest sezon.

Institutul Naţional de Sănătate Publică anunţă că au fost aproape 11.000 de cazuri de gripă clinică, dintr-un total de peste 61.000 de infecţii respiratorii, dar precizează că a fost o subraportare în contextul sărbătorilor de iarnă.

Cazurile de gripă clinică au apărut în toată ţara, însă cele mai multe în municipiul Bucureşti şi în judeţele Cluj, Constanţa şi Prahova.

INSP recomandă ca persoanele eligibile pentru vaccinare, în special cele cu risc crescut de boală severă, să se vaccineze fără întârziere.

