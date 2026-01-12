Nu va exista un șoc al prețurilor la gaze, după eliminarea plafonării – anticipează analiștii

Preţurile la gazele naturale ar urma să crească, după ce plafonarea lor, decisă în perioada pandemiei, ar urma să înceteze la 1 aprilie.

Deşi în spaţiul public sunt vehiculate mai multe scenarii, inclusiv cel al unei renunţări graduale la plafonare, avansat de ministrul Energiei, Bogdan Ivan, furnizorii aşteaptă o decizie fermă din partea autorităţilor, astfel încât să poată achiziţiona din timp cantităţile necesare.

Preşedintele Asociaţiei Furnizorilor de Energie, Laurenţiu Urluescu, spune însă că, şi dacă plafonarea va dispărea brusc, nu ne vom confrunta cu o explozie a preţurilor la gazele naturale, aşa cum s-a întâmplat în cazul energiei electrice:

Laurenţiu Urluescu: Din punctul de vedere al consumatorului, în momentul de faţă şi având în vedere că 1 aprilie este deja trimestrul al doilea, când consumul de gaze oricum scade, nu ne aşteptăm să fie un şoc după 1 aprilie, cum a fost la energia electrică când a dispărut plafonarea. De la 1 iulie a fost un şoc în facturile consumatorilor. Asta în primul rând că vorbim de o lună cu un consum redus de gaze. În ceea ce priveşte preţul din factura consumatorului final, acum ne aşteăm la o creştere a preţului peste plafon, dar nu foarte mult. Noi făcusem aşa o estimare cam cu 5% peste plafon.

Laurenţiu Urluescu avertizează însă că, şi în cazul în care facturile primelor luni de după eliminarea plafonării nu vor fi mari, oamenii ar trebui să caute, din timp, oferte mai bune, care vor apărea, aşa cum s-a întâmplat şi la energia electrică.

Laurenţiu Urluescu: Sfatul meu este să nu vă culcaţi pe o ureche şi să ziceţi că totul e ok, ci să vă uitaţi, să verificaţi ofertele din piaţă, pentru că va veni iarna următoare, unde consumul, crescând automat, şi factura va fi mai mare. Deci trebuie să fim tot timpul atenţi şi să verificăm preţurile din piaţă, undeva mai iunie, să verifice preţurile din piaţă şi, cine ştie, poate găseşti ceva mai bun, ori preţ, ori alte servicii.

(RADOR/FOTO radioiasi.ro)