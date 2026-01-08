Ninsorile şi viscolul perturbă educaţia, transportul şi alimentarea cu energie

Publicat de Gabriela Rotaru, 8 ianuarie 2026, 18:58

Cursurile au fost suspendate sau se desfăşoară online, inclusiv mâine, în zeci de şcoli din 15 judeţe, din cauza ninsorilor abundente şi a viscolului.

Se circulă în condiţii de iarnă în mai multe regiuni, iar pe unele drumuri judeţene, mai ales la munte, mai apar blocaje.

După mii de intervenţii desfăşurate deja, echipele continuă să lucreze la remedierea defecţiunilor pentru a relua alimentarea cu energie electrică la peste 11.000 de locuinţe din cinci judeţe.

După Comandamentul Energetic Naţional desfăşurat astăzi, ministrul Bogdan Ivan a dat asigurări că nu vor fi probleme cu gazele naturale din cauza temperaturilor reduse, pentru că depozitele sunt umplute la aproximativ 70% din capacitate.

Bogdan Ivan: Suntem pregătiţi pentru a face faţă situaţiei din acest final de săptămână, când meteorologii anunţă, de asemenea, averse în cea mai mare parte a ţării, pe de o parte, iar pe de altă parte, pentru situaţia în care, începând de săptămâna viitoare vom avea temperaturi negative, minimele se vor situa între -10 – – 15 °, ceea ce va cauza o creştere a consumului gazelor naturale la nivel naţional, cu aproximativ 20% până la 57- 58 /…/ metri cubi pe zi.

Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă recomandă populaţiei să evite deplasările neesenţiale, cei care trebuie totuşi să plece sunt sfătuiţi să verifice dacă traseul este practicabil şi nu sunt drumuri blocate, iar maşina trebuie să fie echipată complet pentru iarnă. În zonele în care vântul suflă puternic, se recomandă evitarea parcărilor în apropierea copacilor, stâlpilor, panourilor publicitare sau a clădirilor cu elemente de construcţie care se pot desprinde. (Rador/ FOTO radioiasi.ro)