Nicuşor Dan: România rămâne cel mai sincer şi ferm susţinător al Republicii Moldova

Publicat de Andreea Drilea, 13 noiembrie 2025, 11:26

'Am încurajat noul Guvern să acţioneze hotărât şi responsabil, având în centrul preocupărilor creşterea economică, bunăstarea cetăţenilor Republicii Moldova şi integrarea în Uniunea Europeană', a scris şeful statului pe Facebook.

Ulterior, el se va întâlni cu preşedinţii Senatului, Mircea Abrudean, şi cu cel al Camerei Deputaţilor, Sorin Grindeanu, la Parlament.

Ceremonia oficială a primirii de către premierul Ilie Bolojan este programată la ora 11:30, la Palatul Victoria.

Cei doi prim-miniştri vor avea o întrevedere tete-a-tete, urmată de discuţii în plenul celor două delegaţii oficiale, la finalul cărora vor susţine declaraţii comune de presă.

În cursul după-amiezii, premierul moldovean va fi primit la Palatul Elisabeta de Custodele Coroanei, Margareta, şi de Principele Radu.

Potrivit unui comunicat al Guvernului, Ilie Bolojan şi Alexandru Munteanu vor discuta pe teme şi proiecte de interes comun ale celor două ţări, în contextul geostrategic actual.

Vizita la Bucureşti a premierului Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, este şi prima vizită externă pe care acesta o efectuează de la preluarea conducerii Guvernului de la Chişinău şi are loc cu numai o zi înainte de preluarea de către Republica Moldova, pe 14 noiembrie, a preşedinţiei Comitetului de Miniştri al Consiliului Europei, organismul decizional al Consiliului Europei, mandat pe care vecinii noştri de peste Prut îl vor deţine pentru următoarele şase luni', a informat Guvernul României.