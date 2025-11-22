Neamţ: Primarul comunei Zăneşti, arestat pentru luare de mită şi abuz în serviciu, a fost suspendat din funcţie

Publicat de Andreea Drilea, 22 noiembrie 2025, 08:46

Primarul comunei Zăneşti, Ioan Filip, arestat preventiv pentru luare de mită şi abuz în serviciu, a fost suspendat din funcţie, au informat, vineri, reprezentanţii Instituţiei Prefectului Neamţ.

‘În temeiul art. 163 din Codul administrativ, pe durata suspendării, atribuţiile primarului sunt exercitate de drept de către viceprimar. Ordinul a fost comunicat domnului Ioan Filip, Consiliului Local Zăneşti şi secretarului general al comunei. Instituţia Prefectului va continua să asigure aplicarea strictă a prevederilor legale’, precizează sursa citată.

Primarul comunei Zăneşti, Ioan Filip, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, în cadrul unui dosar penal instrumentat de DNA pentru săvârşirea faptelor de luare de mită şi abuz în serviciu.

În acelaşi dosar mai sunt inculpaţi Andrei-Sebastian Andrieş, consilier superior în cadrul Compartimentului de achiziţii publice al Primăriei Zăneşti şi Florentina Marin, inspector de specialitate în cadrul Compartimentului resurse umane al Primăriei Zăneşti, pentru săvârşirea a două infracţiuni de complicitate la abuz în serviciu.

De asemenea, procurorii anticorupţie au dispus punerea în mişcare a acţiunii penale faţă de SC Termoizoconstruct SRL şi SC Lei În Instalaţii SRL, precum şi a administratorilor acestor societăţi, pentru complicitate la abuz în serviciu şi dare de mită.

Ioan Filip (PSD) se afla la al patrulea mandat de primar al comunei Zăneşti. AGERPRES/FOTO Gianina Buftea