Neamţ: Deschiderea Târgului „Piatra lui Crăciun”, reprogramată pentru 1 decembrie

Publicat de Gabriela Rotaru, 30 noiembrie 2025, 16:30

UPDATE – Deschiderea Târgului „Piatra lui Crăciun”, amânată din cauza condițiilor meteo nefavorabile, va avea loc mâine seară, de 1 Decembrie, în Piața Ștefan cel Mare.

Evenimentul va începe la ora 18:00, când va fi aprins iluminatul festiv în centrul orașului. Participanții îl vor putea întâmpina pe Moș Crăciun și se vor bucura de concertele oferite de Andra Gogan, YDK și ADDA.

Organizatorii promit cea mai specială ediție a târgului de până acum și o seară plină de atmosferă festivă. (Gianina Buftea)

Andra Gogan, ADDA şi IDK sunt artiştii invitaţi la deschiderea de duminică seara a Târgului ‘Piatra lui Crăciun’, eveniment organizat de Primăria Piatra-Neamţ în perioada 30 noiembrie 2025 – 7 ianuarie 2026.

Odată cu spectacolul organizat în Piaţa Ştefan cel Mare din Piatra-Neamţ, va fi aprins şi iluminatul ornamental din oraş.

Totodată, Moş Crăciun este aşteptat să vină, anul acesta, cu telegondola.

‘E unul dintre momentele mele preferate din an, când piaţa se umple de oameni, zâmbete şi emoţie şi simţim că facem parte din aceeaşi comunitate, din aceeaşi familie. Seara deschiderii le este dedicată celor mici şi tinerilor, celor care ne umplu oraşul de energie şi speranţă’, a declarat, într-un comunicat de presă remis AGERPRES, primarul municipiului Piatra-Neamţ, Adrian Niţă.

Pe perioada târgului sunt organizate mai multe spectacole în centrul oraşului precum şi caravane intinerante în cartierele oraşului.

De asemenea, în ajunul sărbătorii de Sfântul Nicolae, copiii vor primi cadouri din partea moşului.

La Curtea Domnească a fost amenajat un patinoar, iar în fiecare zi trenuleţul lui Moş Crăciun va transporta gratuit atât copiii, cât şi adulţii pe traseul amenajat în oraş.

Târgul ‘Piatra lui Crăciun’ este organizat, în perioada 30 noiembrie 2025 – 7 ianuarie 2026, de Primăria Piatra-Neamţ cu sprijinul Consiliului Judeţean Neamţ şi al societăţilor Perla Invest şi CMI Urban, aflate în subordinea Consiliului Local Piatra-Neamţ. (Agerpres/ FOTO