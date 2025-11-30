Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Prim plan » Neamţ: Deschiderea Târgului „Piatra lui Crăciun”, reprogramată pentru 1 decembrie

Neamţ: Deschiderea Târgului „Piatra lui Crăciun”, reprogramată pentru 1 decembrie

Neamţ: Deschiderea Târgului „Piatra lui Crăciun”, reprogramată pentru 1 decembrie

Publicat de Gabriela Rotaru, 30 noiembrie 2025, 16:30

UPDATE – Deschiderea Târgului „Piatra lui Crăciun”, amânată  din cauza condițiilor meteo nefavorabile, va avea loc mâine seară, de 1 Decembrie, în Piața Ștefan cel Mare.

Evenimentul va începe la ora 18:00, când va fi aprins iluminatul festiv în centrul orașului. Participanții îl vor putea întâmpina pe Moș Crăciun și se vor bucura de concertele oferite de Andra Gogan, YDK și ADDA.

Organizatorii promit cea mai specială ediție a târgului de până acum și o seară plină de atmosferă festivă. (Gianina Buftea)

Andra Gogan, ADDA şi IDK sunt artiştii invitaţi la deschiderea de duminică seara a Târgului ‘Piatra lui Crăciun’, eveniment organizat de Primăria Piatra-Neamţ în perioada 30 noiembrie 2025 – 7 ianuarie 2026.

Odată cu spectacolul organizat în Piaţa Ştefan cel Mare din Piatra-Neamţ, va fi aprins şi iluminatul ornamental din oraş.

Totodată, Moş Crăciun este aşteptat să vină, anul acesta, cu telegondola.

‘E unul dintre momentele mele preferate din an, când piaţa se umple de oameni, zâmbete şi emoţie şi simţim că facem parte din aceeaşi comunitate, din aceeaşi familie. Seara deschiderii le este dedicată celor mici şi tinerilor, celor care ne umplu oraşul de energie şi speranţă’, a declarat, într-un comunicat de presă remis AGERPRES, primarul municipiului Piatra-Neamţ, Adrian Niţă.

Pe perioada târgului sunt organizate mai multe spectacole în centrul oraşului precum şi caravane intinerante în cartierele oraşului.

De asemenea, în ajunul sărbătorii de Sfântul Nicolae, copiii vor primi cadouri din partea moşului.

La Curtea Domnească a fost amenajat un patinoar, iar în fiecare zi trenuleţul lui Moş Crăciun va transporta gratuit atât copiii, cât şi adulţii pe traseul amenajat în oraş.

Târgul ‘Piatra lui Crăciun’ este organizat, în perioada 30 noiembrie 2025 – 7 ianuarie 2026, de Primăria Piatra-Neamţ cu sprijinul Consiliului Judeţean Neamţ şi al societăţilor Perla Invest şi CMI Urban, aflate în subordinea Consiliului Local Piatra-Neamţ. (Agerpres/ FOTO

Etichete:
Suceava: Şase persoane, dintre care trei copii, rănite într-un accident rutier pe DN 17, la Ilişeşti
Prim plan duminică, 30 noiembrie 2025, 09:45

Suceava: Şase persoane, dintre care trei copii, rănite într-un accident rutier pe DN 17, la Ilişeşti

Şase persoane, dintre care trei copii, au fost rănite în urma unui accident rutier produs, sâmbătă după-amiază, pe DN 17, în localitatea...

Suceava: Şase persoane, dintre care trei copii, rănite într-un accident rutier pe DN 17, la Ilişeşti
TAROM lansează tarife speciale pentru zborurile interne, de Ziua Naţională a României
Prim plan duminică, 30 noiembrie 2025, 08:46

TAROM lansează tarife speciale pentru zborurile interne, de Ziua Naţională a României

TAROM lansează o ofertă dedicată Zilei Naţionale a României, care include zboruri din şi spre Bucureşti, la preţuri începând cu 69 de euro,...

TAROM lansează tarife speciale pentru zborurile interne, de Ziua Naţională a României
Până duminică, în Moldova se vor înregistra precipitații importante sub formă de ploaie, lapoviță și ninsoare
Prim plan sâmbătă, 29 noiembrie 2025, 11:53

Până duminică, în Moldova se vor înregistra precipitații importante sub formă de ploaie, lapoviță și ninsoare

INFORMARE METEOROLOGICĂ Valabilitate: 29 noiembrie, ora 10 – 30 noiembrie, ora 20 Fenomene vizate: precipitații însemnate cantitativ sub formă...

Până duminică, în Moldova se vor înregistra precipitații importante sub formă de ploaie, lapoviță și ninsoare
(AUDIO) Aeroportul Iași a lansat procedura de proiectare pentru amenajarea unei parcări pentru transportul public din Moldova
Prim plan sâmbătă, 29 noiembrie 2025, 11:40

(AUDIO) Aeroportul Iași a lansat procedura de proiectare pentru amenajarea unei parcări pentru transportul public din Moldova

Conducerea Aeroportului Iași a lansat procedura de proiectare pentru amenajarea unei parcări destinate transportului public din zona Moldovei....

(AUDIO) Aeroportul Iași a lansat procedura de proiectare pentru amenajarea unei parcări pentru transportul public din Moldova
Prim plan sâmbătă, 29 noiembrie 2025, 10:28

(AUDIO) Permanență UPU în minivacanța de 1 Decembrie în județul Iași

În minivacanța de 1 decembrie, în județul Iași asigură permanența Unitățile de Primiri-Urgențe de la Spitalele „Sfântul Spiridon”, de...

(AUDIO) Permanență UPU în minivacanța de 1 Decembrie în județul Iași
Prim plan sâmbătă, 29 noiembrie 2025, 10:06

Lista medicamentelor compensate şi gratuită a fost completată săptămâna aceasta cu încă 40

Lista medicamentelor compensate şi gratuită a fost completată săptămâna aceasta cu încă 40. Preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de...

Lista medicamentelor compensate şi gratuită a fost completată săptămâna aceasta cu încă 40
Prim plan sâmbătă, 29 noiembrie 2025, 10:03

Președintele Nicușor Dan a luat act de demisia ministrului Apărării, Ionuț Moșteanu, și l-a desemnat interimar pe ministrul Economiei, Radu Miruță

Preşedintele Nicuşor Dan a semnat aseară decretul prin care ia act de demisia ministrului apărării, Ionuţ Moşteanu, şi decretul prin care îl...

Președintele Nicușor Dan a luat act de demisia ministrului Apărării, Ionuț Moșteanu, și l-a desemnat interimar pe ministrul Economiei, Radu Miruță
Prim plan sâmbătă, 29 noiembrie 2025, 09:42

(AUDIO) Un nou opțional despre protecția animalelor, introdus în 13 școli din județul Iași

Un nou opțional este studiat în 13 unități de învățământ din județul Iași, după ce Inspectoratul Școlar Județean a semnat un protocol...

(AUDIO) Un nou opțional despre protecția animalelor, introdus în 13 școli din județul Iași