Ascultă Radio România Iași Live
Muzeul Unirii din Iași: Expoziția Anca Pașa Deaconu: „Față în Față. Începuturi” 

Publicat de Gabriela Rotaru, 4 aprilie 2026, 11:50

Complexul Muzeal Național „Moldova” Iași, în parteneriat cu Uniunea Artiștilor Plastici din România, organizează în perioada 7 aprilie – 1 mai 2026, la Muzeul Unirii din Iași, expoziția „Față în Față. Începuturi”, semnată de Anca Pașa Deaconu.

Membră a Uniunii Artiștilor Plastici din România, profesor de Arte vizuale la Palatul Copiilor și Colegiul Național de Arte „Regina Maria” din Constanța, Anca Pașa Deaconu are în portofoliu numeroase expoziții personale și peste 100 de expoziții de grup, fiind recompensată, pe parcursul activității sale artistice, cu numeroase premii și distincții, precum Premiul pentru performanță la nivel național, UAPR – Filiala Constanța Unu (2011); Premiul pentru Artă fotografică, în cadrul Expoziției de artă vizuală „Careu de dame”, ediția a VI-a, UAPR, Filiala Iași (2021); Premiul pentru Artă fotografică (tehnică mixtă), în cadrul Expoziției de artă vizuală „Portret și autoportret”, ediția a IV a, UAPR, Filiala Iași (2022).

„Invităm publicul la Muzeul Unirii din Iași, să se bucure de patrimoniul de istorie modernă, dar și de arta contemporană”, afirmă Andrei Apreotesei, manager Palatul Culturii – Complexul Muzeal Național „Moldova” Iași.

Continuând seria evenimentelor culturale inspirate de sculptorul Constantin Brâncuși, la 150 de ani de la nașterea sa, artista Anca Pașa Deaconu revine la Iași, prezentând o amplă expoziție de fotografie, video, instalație, obiect și vestimentație experimentală. Acest demers expozițional se integrează în sfera preocupărilor sale artistice și de documentare, pentru cercetarea doctorală, care a cuprins peste 20 de expoziții personale de pictură, grafică, colaj, obiect, fotografie, video și instalații desfășurate în diferite orașe din țară, printre care Constanța, Timișoara, Târgu-Jiu, Craiova, Iași, Buzău, Ploiești, Tulcea, București.

Curatoriată de artistul vizual Ciprian Romaniuc, expoziția este structurată pe trei paliere, care corespund tot atâtor spații de expunere, fiecare cu propria identitate vizuală și simbolică și care se coagulează la nivelul întregului concept.

Vernisajul va avea loc marți, 7 aprilie 2026, începând cu ora 17.00, în prezența criticului de artă Mimi Necula.

Expoziția poate fi vizitată până pe 1 mai 2026, la Muzeul Unirii, deschis de vineri până duminică (exceptând sărbătorile legale), între orele 10.00 și 17.00.

Etichete:
