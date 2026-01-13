Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Prim plan » Municipiul Galaţi, vulnerabil în faţa unor situaţii de criză majoră

13 ianuarie 2026, 15:48 / actualizat: 13 ianuarie 2026, 16:56

Prefectura Galaţi anunţă că, până în luna aprilie, va desfăşura acţiuni de identificare şi inventariere a spaţiilor care pot fi utilizate pentru adăpostirea populaţiei în situaţii de atac aerian sau alte urgenţe majore.

Potrivit datelor preliminare, capacitatea adăposturilor civile funcţionale din municipiul Galaţi nu depăşeşte 10 procente din populaţia oraşului, de aproape 220.000 de persoane.

Astfel, în urma recentei verificări a stării tehnice a celor 206 adăposturi de protecţie civilă din judeţ, doar şapte adăposturi sunt funcţionale, 31 nu pot fi folosite, iar alte 168 de spaţii sunt parţial utilizabile.

Ofiţer specialist Lucian Dediu, din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Galaţi, prezintă principalele probleme ale adăposturilor: Blocarea căi de salvare prin anularea corespondenţei cu exteriorul clădirii, nefuncţionalitatea instalaţiei de ventilaţie, lipsa uşilor metalice, etanşe şi a obloanelor metalice, nefuncţionalitatea instalaţiilor electrice şi sanitare prin instalaţii dezafectate şi neracordate la utilităţi.

Instituţia a pus la dispoziţia populaţiei şi adresele adăposturilor civile, informaţii necunoscute de majoritatea gălăţenilor.

Prefectul judeţului Galaţi, Andreea-Anamaria Naggar: O comunitate bine informată, care cunoaşte riscurile la care este expusă şi ştie cum să reacţioneze corect în situaţii de criză, poate reduce semnificativ pierderile de vieţi omeneşti, pagubele materiale dar şi impactul general al unor evenimente majore.

O altă problemă este cea legată de accesul populaţiei la adăposturile publice de apărare civilă din municipiul Galaţi.

Cheile tuturor acestor spaţii aflându-se la Primărie, o situaţie care, a transmis prefectul judeţului Galaţi, urmează să se schimbe până la finalul lunii, prin înmânarea cheilor către locatarii din blocurile cu astfel de adăposturi.

(RADOR/FOTO – imagine ilustrativă)

