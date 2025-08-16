Minivacanţa de Sfânta Maria este cel mai aglomerat weekend pe litoral românesc din acest sezon estival

Asociaţia patronală Resto Constanţa a precizat că potrivit locurilor de cazare autorizate la mare sunt în prezent 155.000 de turişti, însă, în realitate, numărul acestora este mai mare cu câteva zeci de mii, în contextul în care există foarte multe structuri de cazare neautorizate.

Mulţi români au ales staţiunile montane pentru această minivacanţă, pensiunile şi hotelurile din judeţul Braşov fiind aproape pline, pentru că sunt anunţate mai multe evenimente culturale zilele acestea. Autorităţile se aşteaptă la şosele şi staţiunii aglomerate.

Poliţiştii fac un apel către şoferi să conducă prudent să respecte limitele de viteză şi să evite depăşirile periculoase.

