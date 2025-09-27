(AUDIO) Ministrul Sănătății anunță demiteri la Spitalului de Copii „Sfânta Maria” și la DSP Iași

Publicat de Lucian Bălănuţă, 27 septembrie 2025, 16:52

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a anunţat că a cerut schimbarea din funcţie a managerului Spitalului de Copii „Sfânta Maria” din Iaşi şi demiterea conducerii Direcţiei de Sănătate Publică, după nereguli grave constatate în aplicarea protocoalelor medicale în cazul copiilor care au murit după ce au fost infectați cu bacteria Serratia Marcescens.

El a subliniat că reacţia personalului a fost mult prea întârziată.

Oficialul a explicat că, în urma controalelor, au fost identificate nereguli privind aplicarea procedurilor după decesul copiilor.

Verificările au arătat că într-un interval de timp de zece zile nu există documente care să ateste măsurile de limitare a infecţiilor asociate actului medical.

„Discutăm de o lipsă de aplicare a protocoalelor, de o lipsă de reacție atât din partea Direcției de Sănătate Publică. Cât și din partea spitalului. În momentul în care au fost identificate cele trei cazuri infectate cu acest germene patogen s-a reacționat mult prea târziu, la o distanță de aproape o săptămână și, iată, aproape zece zile nu am identificat cum și în ce mod au fost aplicate protocoalele pentru limitarea acestei infecții. Motiv pentru care solicit schimbarea din funcție a managerului unității sanitare, iar eu voi demite fără explicație și fără discuție conducerea Direcției de Sănătate Publică din județul Iași”

Din nouă copii infectaţi cu o bacterie periculoasă, şase au decedat

Doi dintre copiii confirmaţi inițial cu bacteria se află încă la Iaşi, iar analizele lor sunt acum negative. Un al treilea copil, în vârstă de trei luni, a fost transferat la Bucureşti, unde de asemenea nu mai prezintă bacteria.

„În momentul de față, un pacient în vârstă de trei luni a fost transferat la „Grigore Alexandrescu” în București, iar culturile s-au negativat, practic nu mai este infectat cu acest germenele patogen, iar ceilalți doi pacienți care au rămas în această unitate sanitară sunt de asemenea negativi la germenele patogen astăzi.”

Ministrul a calificat situaţia de la Iași drept gravă şi inacceptabilă.

El a adăugat că, dacă vor fi descoperite fapte cu caracter penal, va sesiza Parchetul.

Ministrul Sănătăţii a anunţat că de săptămâna viitoare va fi lansat un program pentru reducerea infecţiilor asociate actului medical.

Acesta va include un modul special de pregătire pentru asistente şi infirmiere, urmat de examen şi obţinerea unui atestat.

Personalul medical care nu va deţine acest atestat nu va putea lucra în secţiile de terapie intensivă.

Ministrul Sănătăţii a atras atenţia că situaţia de la Spitalul de Copii „Sfânta Maria” este cu atât mai gravă cu cât vizează o secţie ATI pentru nou-născuţi.

El a amintit că bacteria fusese identificată şi pe 14 august, iar Direcţia de Sănătate Publică ar fi trebuit să reacţioneze imediat.

În aceeaşi ordine de idei, preşedintele Consiliului Judeţean Iaşi, Costel Alexe, a transmis condoleanţe familiilor copiilor decedaţi la Spitalul de Copii „Sfânta Maria”.

El a subliniat că, deşi în ultimii ani au fost investite zeci de milioane de euro pentru modernizarea unităţii, respectarea strictă a protocoalelor medicale rămâne esenţială.

Costel Alexe a precizat că CJ Iaşi va pune la dispoziţia autorităţilor toate informaţiile necesare şi că situaţia managerială a spitalului va fi tranşată luni dimineaţă.

„Din păcate, îi spuneam și domnului ministru, cred că se întâmplă în majoritatea spitalilor din țară, indiferent cât de mulți bani se investesc sau cât de moderne sunt dotările, ele nu pot suplini sau înlocui respectarea cu stricteț a tot ceea ce înseamnă protocol medical sau norme legale, atunci când se întâmplă o astfel de tragedie. Consiliul Județean Iași oferă, ca și spitalul de altfel, toate informațiile pe care Ministerul Sanătății, Corpul de Control, Inspecția Sanitară le va solicita. Suntem alături în acest proces pentru că ne dorim ca astfel de cazuri să nu se mai întâmplă nici într-un spital din România, iar situația punctuală din punct de vedere manegerial și administrativ a spitalului de copii o vom analiza, evident, luni dimineață la primă oră, pentru că vrem să-mi transmitem un mesaj cât se poatede ferm – copiii comunității noastre trebuie să fie îngrijiți cu celeritate și, evident, cu profesionalism.”

