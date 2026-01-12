Ministrul MApN, Radu Miruţă: Guvernul îşi va asuma răspunderea pentru diminuarea fondului de salarii cu 10%

Ministrul Apărării Naţionale, Radu Miruţă, a afirmat, luni, că Guvernul urmează să îşi asume răspunderea în vederea diminuării cu 10% a fondului de salarii în instituţiile publice.

Miruţă a precizat, la Antena 3, că până joia viitoare instituţiile publice vor trebui să comunice cum vor reduce fondul de salarii cu 10%.

Potrivit ministrului, asumarea răspunderii ar urma să aibă loc în cadrul unei sesiuni parlamentare extraordinare.

‘Săptămâna viitoare este provocarea – să trecem prin asumarea răspunderii Guvernului aceste modificări legislative. Cheltuiala pentru salarii să scadă cu 10%, neumblându-se la salariul de bază. Adică, la unii se poate umbla la sporuri. Este la latitudinea fiecărui ministru cum gestionează asta. S-a pus problema ca Guvernul să spună până în ultimul fir de păr cum se va face sau să se dea posibilitatea fiecărui manager cum să gestioneze lucrurile astea. (…) Se poate întâmpla: în loc să ai cinci şefi, să nu dai patru oameni afară, ci să laşi un singur şef, iar ceilalţi patru să devină angajaţi fără funcţii de conducere’, a explicat el.

Radu Miruţă a adăugat că vicepremeriul Marian Neacşu, reprezentant al PSD, a participat la discuţia de la Guvern.

‘Au fost de acord în unanimitate toţi vicepremierii cu acest calendar, care presupune ca săptămâna viitoare să avem trecut pachetul pe Administraţie’, a menţionat ministrul.

El a subliniat că managerii instituţiilor publice vor avea posibilitatea de a reduce sporurile şi primele sau de a face disponibilizări.

‘Nu se taie salarii. Este obligaţia fiecărui ordonator principal de credite să reorganizeze entitatea pe care o conduce, astfel încât să scadă la final cu 10%, fără a tăia de la oameni. Adică unii trebuie să plece acasă. Pe ce criteriu, cine va face, cum va face este atributul fiecărui ministru. (…) Planul, astăzi, este ca la nivel de Guvern, săptămâna viitoare, joi, să fie adoptat pachetul pe administraţie, care generează reducerea acestor cheltuieli, pentru ca cei de la Ministerul de Finanţe să poată da a doua zi care sunt limitele bugetare pentru fiecare minister în parte. Bugetul acestei ţări se poate concepe doar ştiind pe ce să te bazezi’, a indicat ministrul.

Miruţă a susţinut că bugetul pentru 2026 nu va mai pune ‘presiune suplimentară pe oamenii care trebuie să plătească’, ci pe Guvern.

‘Este ultima etapă în care acest Guvern – e o părere personală – mai are posibilitatea să rămână cu obrazul curat. Înţelegerea din partea populaţiei a fost foarte elastică. (…) Au fost legitime explicaţiile, dar s-au terminat. Şi, pentru că în anul 2026 încep strângeri de curea din partea statului, s-a pus problema astăzi că nu putem începe cu conceperea bugetului până nu trecem pachetul pe administraţie, cu acele tăieri de 10% din anvelopa bugetară pentru salarii şi până nu trecem cumulul pensiei cu salariul, că e o altă componentă care reduce din nişte cheltuieli. Nu poţi să ai pensie şi salariu în acelaşi timp la stat’, a evidenţiat ministrul Apărării.

(AGERPRES/FOTO radioiasi.ro)