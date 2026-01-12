Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Prim plan » Ministrul MApN, Radu Miruţă: Guvernul îşi va asuma răspunderea pentru diminuarea fondului de salarii cu 10%

Ministrul MApN, Radu Miruţă: Guvernul îşi va asuma răspunderea pentru diminuarea fondului de salarii cu 10%

Ministrul MApN, Radu Miruţă: Guvernul îşi va asuma răspunderea pentru diminuarea fondului de salarii cu 10%
12 ianuarie 2026, 18:38

Ministrul Apărării Naţionale, Radu Miruţă, a afirmat, luni, că Guvernul urmează să îşi asume răspunderea în vederea diminuării cu 10% a fondului de salarii în instituţiile publice.

Miruţă a precizat, la Antena 3, că până joia viitoare instituţiile publice vor trebui să comunice cum vor reduce fondul de salarii cu 10%.

Potrivit ministrului, asumarea răspunderii ar urma să aibă loc în cadrul unei sesiuni parlamentare extraordinare.

‘Săptămâna viitoare este provocarea – să trecem prin asumarea răspunderii Guvernului aceste modificări legislative. Cheltuiala pentru salarii să scadă cu 10%, neumblându-se la salariul de bază. Adică, la unii se poate umbla la sporuri. Este la latitudinea fiecărui ministru cum gestionează asta. S-a pus problema ca Guvernul să spună până în ultimul fir de păr cum se va face sau să se dea posibilitatea fiecărui manager cum să gestioneze lucrurile astea. (…) Se poate întâmpla: în loc să ai cinci şefi, să nu dai patru oameni afară, ci să laşi un singur şef, iar ceilalţi patru să devină angajaţi fără funcţii de conducere’, a explicat el.

Radu Miruţă a adăugat că vicepremeriul Marian Neacşu, reprezentant al PSD, a participat la discuţia de la Guvern.

‘Au fost de acord în unanimitate toţi vicepremierii cu acest calendar, care presupune ca săptămâna viitoare să avem trecut pachetul pe Administraţie’, a menţionat ministrul.

El a subliniat că managerii instituţiilor publice vor avea posibilitatea de a reduce sporurile şi primele sau de a face disponibilizări.

‘Nu se taie salarii. Este obligaţia fiecărui ordonator principal de credite să reorganizeze entitatea pe care o conduce, astfel încât să scadă la final cu 10%, fără a tăia de la oameni. Adică unii trebuie să plece acasă. Pe ce criteriu, cine va face, cum va face este atributul fiecărui ministru. (…) Planul, astăzi, este ca la nivel de Guvern, săptămâna viitoare, joi, să fie adoptat pachetul pe administraţie, care generează reducerea acestor cheltuieli, pentru ca cei de la Ministerul de Finanţe să poată da a doua zi care sunt limitele bugetare pentru fiecare minister în parte. Bugetul acestei ţări se poate concepe doar ştiind pe ce să te bazezi’, a indicat ministrul.

Miruţă a susţinut că bugetul pentru 2026 nu va mai pune ‘presiune suplimentară pe oamenii care trebuie să plătească’, ci pe Guvern.

‘Este ultima etapă în care acest Guvern – e o părere personală – mai are posibilitatea să rămână cu obrazul curat. Înţelegerea din partea populaţiei a fost foarte elastică. (…) Au fost legitime explicaţiile, dar s-au terminat. Şi, pentru că în anul 2026 încep strângeri de curea din partea statului, s-a pus problema astăzi că nu putem începe cu conceperea bugetului până nu trecem pachetul pe administraţie, cu acele tăieri de 10% din anvelopa bugetară pentru salarii şi până nu trecem cumulul pensiei cu salariul, că e o altă componentă care reduce din nişte cheltuieli. Nu poţi să ai pensie şi salariu în acelaşi timp la stat’, a evidenţiat ministrul Apărării.

(AGERPRES/FOTO radioiasi.ro)

Etichete:
Ministerul Finanţelor a lansat prima ediţie din acest an a Programului de titluri de stat TEZAUR pentru persoane fizice
Naţional luni, 12 ianuarie 2026, 12:30

Ministerul Finanţelor a lansat prima ediţie din acest an a Programului de titluri de stat TEZAUR pentru persoane fizice

Ministerul Finanţelor a lansat, astăzi, prima ediţie din acest an a Programului de titluri de stat TEZAUR pentru persoane fizice. Potrivit...

Ministerul Finanţelor a lansat prima ediţie din acest an a Programului de titluri de stat TEZAUR pentru persoane fizice
(UPDATE) Comisia de Etică a Universității din Craiova ar putea discuta astăzi posibilitatea autosesizării în cazul acuzațiilor de plagiat aduse ministrului Justiției, Radu Marinescu
Naţional luni, 12 ianuarie 2026, 12:20

(UPDATE) Comisia de Etică a Universității din Craiova ar putea discuta astăzi posibilitatea autosesizării în cazul acuzațiilor de plagiat aduse ministrului Justiției, Radu Marinescu

UPDATE – Comisia de Etică a Universității din Craiova, forul care poate, conform legii, să analizeze în vederea unor eventuale măsuri...

(UPDATE) Comisia de Etică a Universității din Craiova ar putea discuta astăzi posibilitatea autosesizării în cazul acuzațiilor de plagiat aduse ministrului Justiției, Radu Marinescu
O persoană din şapte a fost victima unei înşelătorii online în 2025
Naţional luni, 12 ianuarie 2026, 11:40

O persoană din şapte a fost victima unei înşelătorii online în 2025

O persoană din şapte a fost victima unei înşelătorii online, anul trecut, iar reţelele de socializare au depăşit e-mailul ca principal canal...

O persoană din şapte a fost victima unei înşelătorii online în 2025
Reforma companiilor de stat este una dintre priorităţile guvernului pentru perioada următoare
Naţional luni, 12 ianuarie 2026, 06:49

Reforma companiilor de stat este una dintre priorităţile guvernului pentru perioada următoare

Premierul şi vicepremierii se reunesc luni în prima şedinţă de lucru din acest an. Reforma din administraţie şi bugetul pe 2026 sunt...

Reforma companiilor de stat este una dintre priorităţile guvernului pentru perioada următoare
Naţional duminică, 11 ianuarie 2026, 13:24

Salvamont România: 123 de persoane salvate de pe munte, în ultimele 24 de ore

123 de persoane au fost salvate de pe munte, în ultimele 24 de ore, prin intervenţia de urgenţă a salvamontiştilor, care au avut o ‘zi de...

Salvamont România: 123 de persoane salvate de pe munte, în ultimele 24 de ore
Naţional duminică, 11 ianuarie 2026, 09:56

Proiectul care prevede creşterea salariului minim de la 4.050 la 4.325 de lei lunar a fost înregistrat la Consiliul Economic şi Social

Proiectul care prevede creşterea salariului minim de la 4.050 la 4.325 de lei lunar, începând cu 1 iulie, a fost înregistrat la Consiliul...

Proiectul care prevede creşterea salariului minim de la 4.050 la 4.325 de lei lunar a fost înregistrat la Consiliul Economic şi Social
Naţional duminică, 11 ianuarie 2026, 08:33

Şcolile încep să întocmească liste cu personalul eligibil pentru pensionare

Şcolile încep de mâine, 12 ianuarie, să întocmească liste cu profesoarele care doresc să îşi continue activitatea ca titular până la...

Şcolile încep să întocmească liste cu personalul eligibil pentru pensionare
Naţional duminică, 11 ianuarie 2026, 08:25

Opt noi decese din cauza gripei au fost înregistrate în perioada 29 decembrie – 4 ianuarie

Opt noi decese din cauza gripei au fost înregistrate în perioada 29 decembrie- 4 ianuarie 2026, numărul total fiind, până în prezent, de 11 în...

Opt noi decese din cauza gripei au fost înregistrate în perioada 29 decembrie – 4 ianuarie