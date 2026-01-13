Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Prim plan » Ministrul energiei, Bogdan Ivan: România este pregătită cu suficiente gaze naturale

Ministrul energiei, Bogdan Ivan: România este pregătită cu suficiente gaze naturale

Ministrul energiei, Bogdan Ivan: România este pregătită cu suficiente gaze naturale

Publicat de Gabriela Rotaru, 13 ianuarie 2026, 06:57

România este pregătită cu suficiente gaze naturale, chiar dacă din cauza gerului consumul a crescut cu aproximativ 17% faţă de media anuală a perioadei, a dat asigurări ministrul energiei, Bogdan Ivan.

Gradul de umplere a depozitelor este mai mare decât media Uniunii Europene, iar producţia de energie este suficientă pentru ca populaţia să treacă această iarnă fără probleme, a precizat ministrul la finalul şedinţei Comandamentului Energetic Naţional.

Bogdan Ivan: Suntem pregătiţi în contextul în care astăzi la depozitele de gaze naturale avem un nivel de 65% acoperit, suntem cu 11% peste media Uniunii Europene şi de asemenea suntem cu 6% peste aceeaşi perioadă a anului 2025. Este important faptul că România astăzi este pregătită să depăşească această perioadă într-o sincronizare perfectă, atât între companiile care produc gaze naturale cât şi cele care le transportă şi le distribuie. La 1 noiembrie am intrat cu depozitele pline în sezonul rece. (Rador/ FOTO radioiasi.ro)

Etichete:
CAB: 19 ianuarie – pronunţarea în procesul deschis de o avocată AUR împotriva Guvernului
Naţional luni, 12 ianuarie 2026, 16:52

CAB: 19 ianuarie – pronunţarea în procesul deschis de o avocată AUR împotriva Guvernului

Curtea de Apel Bucureşti a judecat luni cererea depusă de o avocată AUR, Silvia Uscov, prin care este contestată înfiinţarea grupului de lucru...

CAB: 19 ianuarie – pronunţarea în procesul deschis de o avocată AUR împotriva Guvernului
Denunţ penal la Parchetul General în legătură cu acuzaţiile de plagiat aduse ministrului Justiţiei
Naţional luni, 12 ianuarie 2026, 15:40

Denunţ penal la Parchetul General în legătură cu acuzaţiile de plagiat aduse ministrului Justiţiei

Avocatul Adrian Cuculis a anunţat luni că a depus un denunţ penal la Parchetul General, în care solicită să fie efectuate cercetări cu privire...

Denunţ penal la Parchetul General în legătură cu acuzaţiile de plagiat aduse ministrului Justiţiei
Nu va exista un șoc al prețurilor la gaze, după eliminarea plafonării – anticipează analiștii
Naţional luni, 12 ianuarie 2026, 15:01

Nu va exista un șoc al prețurilor la gaze, după eliminarea plafonării – anticipează analiștii

Preţurile la gazele naturale ar urma să crească, după ce plafonarea lor, decisă în perioada pandemiei, ar urma să înceteze la 1 aprilie....

Nu va exista un șoc al prețurilor la gaze, după eliminarea plafonării – anticipează analiștii
Ministerul Finanţelor a lansat prima ediţie din acest an a Programului de titluri de stat TEZAUR pentru persoane fizice
Naţional luni, 12 ianuarie 2026, 12:30

Ministerul Finanţelor a lansat prima ediţie din acest an a Programului de titluri de stat TEZAUR pentru persoane fizice

Ministerul Finanţelor a lansat, astăzi, prima ediţie din acest an a Programului de titluri de stat TEZAUR pentru persoane fizice. Potrivit...

Ministerul Finanţelor a lansat prima ediţie din acest an a Programului de titluri de stat TEZAUR pentru persoane fizice
Naţional luni, 12 ianuarie 2026, 12:20

(UPDATE) Comisia de Etică a Universității din Craiova ar putea discuta astăzi posibilitatea autosesizării în cazul acuzațiilor de plagiat aduse ministrului Justiției, Radu Marinescu

UPDATE – Comisia de Etică a Universității din Craiova, forul care poate, conform legii, să analizeze în vederea unor eventuale măsuri...

(UPDATE) Comisia de Etică a Universității din Craiova ar putea discuta astăzi posibilitatea autosesizării în cazul acuzațiilor de plagiat aduse ministrului Justiției, Radu Marinescu
Naţional luni, 12 ianuarie 2026, 11:40

O persoană din şapte a fost victima unei înşelătorii online în 2025

O persoană din şapte a fost victima unei înşelătorii online, anul trecut, iar reţelele de socializare au depăşit e-mailul ca principal canal...

O persoană din şapte a fost victima unei înşelătorii online în 2025
Naţional luni, 12 ianuarie 2026, 06:49

Reforma companiilor de stat este una dintre priorităţile guvernului pentru perioada următoare

Premierul şi vicepremierii se reunesc luni în prima şedinţă de lucru din acest an. Reforma din administraţie şi bugetul pe 2026 sunt...

Reforma companiilor de stat este una dintre priorităţile guvernului pentru perioada următoare
Naţional duminică, 11 ianuarie 2026, 13:24

Salvamont România: 123 de persoane salvate de pe munte, în ultimele 24 de ore

123 de persoane au fost salvate de pe munte, în ultimele 24 de ore, prin intervenţia de urgenţă a salvamontiştilor, care au avut o ‘zi de...

Salvamont România: 123 de persoane salvate de pe munte, în ultimele 24 de ore