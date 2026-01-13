Ministrul energiei, Bogdan Ivan: România este pregătită cu suficiente gaze naturale

Publicat de Gabriela Rotaru, 13 ianuarie 2026, 06:57

România este pregătită cu suficiente gaze naturale, chiar dacă din cauza gerului consumul a crescut cu aproximativ 17% faţă de media anuală a perioadei, a dat asigurări ministrul energiei, Bogdan Ivan.

Gradul de umplere a depozitelor este mai mare decât media Uniunii Europene, iar producţia de energie este suficientă pentru ca populaţia să treacă această iarnă fără probleme, a precizat ministrul la finalul şedinţei Comandamentului Energetic Naţional.

Bogdan Ivan: Suntem pregătiţi în contextul în care astăzi la depozitele de gaze naturale avem un nivel de 65% acoperit, suntem cu 11% peste media Uniunii Europene şi de asemenea suntem cu 6% peste aceeaşi perioadă a anului 2025. Este important faptul că România astăzi este pregătită să depăşească această perioadă într-o sincronizare perfectă, atât între companiile care produc gaze naturale cât şi cele care le transportă şi le distribuie. La 1 noiembrie am intrat cu depozitele pline în sezonul rece. (Rador/ FOTO radioiasi.ro)