Ministrul dezvoltării a dat asigurări că nu se opreşte finanţarea investiţiilor în curs de derulare

Publicat de Gabriela Rotaru, 14 august 2025, 16:45

Ministrul dezvoltării a dat asigurări că nu se opreşte finanţarea investiţiilor în curs de derulare – adică antreprenorul este pe şantier – ci vor fi temporar afectate cele la care nu s-a parcurs nici măcar procedura de licitaţie, ori gradul de execuţie este zero.

Şi ministrul investiţiilor şi proiectelor europene afirmă că implementarea Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă nu doar că nu se opreşte, ci se accelerează, prin adoptarea memorandumului care clarifică ce investiţii rămân în PNRR şi astfel oferă predictibilitate.

În ceea ce priveşte proiectul de ordonanţă de urgenţă analizat astăzi, acesta stabileşte gestionarea investiţiilor din PNRR şi din fonduri publice naţionale, în contextul limitărilor bugetare actuale, a explicat ministrul Dragoş Pîslaru.

Dragoş Pîslaru: Pentru proiectele pentru care încă nici nu am ordin de începere a lucrărilor, este firesc că trebuie să renunţăm. Trebuie cumva să ne concentrăm resursele pe proiectele pe care le avem mai avansate. Pentru proiectele care sunt între 0 şi 30% ca progres fizic, sunt într-un stadiu incipient, care aduce riscuri majore ca ele să mai poată fi finalizate şi avem şi problema aceasta de constrângeri bugetare, aceste proiecte ar urma să fie suspendate, nu se renunţă la ele, dar se suspendă pentru că ne concentrăm pe cele care sunt la un stadiu mai avansat de implementare şi trebuie să vedem cum alocăm banii puţini pe care îi avem în 2025 şi 2026. Şi, în sfârşit, proiectele care sunt peste 30%, deci deja cu şantiere, cu lucrări avansate, pe aceste proiecte le vom finaliza şi ele devin prioritare pentru găsirea surselor alternative de finanţare şi în general să putem să securizăm implementarea lor de succes. (Rador/ FOTO facebook Dragoș Pîslaru)