Ministerul Sănătăţii anunţă derularea unor programe extinse pentru tratamentul diabetului şi pentru prevenirea acestuia

Publicat de Gabriela Rotaru, 15 februarie 2026, 10:15

Ministrul Alexandru Rogobete a declarat ieri, la Buziaş, că numărul pacienţilor cu boli metabolice este în creştere şi că finanţarea pentru Programul Naţional pentru Pacienţii cu Diabet a fost majorată semnificativ, iar în prezent se analizează extinderea listei de medicamente compensate pentru această afecţiune.

Alexandru Rogobete: Există Programul Naţional pentru Pacienţii cu Diabet, unde fondurile au fost suplimentate semnificativ în ultima parte anului trecut. E important să tratăm, dar mai important este să prevenim, motiv pentru care am lansat în noiembrie programele naţionale pentru screening şi prevenţie, iar componenta de boli metabolice şi diabet este inclusă în această primă strategie naţională de screening şi prevenţie. Îmi doresc şi am avut întâlniri nenumărate cu societăţile profesionale de profil, inclusiv să introducem la finanţare şi la rambursare, atunci când nu se poate altfel, acele medicamente care au acest rol, şi anume de a menţine controlul greutăţii, dar şi al zonei de diabet.

Medicii specialişti sublinează că prevenţia şi controlul factorilor de risc reprezintă direcţii strategice în reducerea incidenţei diabetului şi a complicaţiilor asociate acestuia. (Rador/ FOTO radioiasi.ro)