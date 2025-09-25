Ascultă Radio România Iași Live
Ministerul Finanţelor va publica proiectul de rectificare bugetară

Publicat de Gabriela Rotaru, 25 septembrie 2025, 14:04

Ministerul Finanţelor ar urma să publice, astăzi, pe site-ul instituţiei, proiectul de rectificare bugetară.

Documentul a fost analizat în această dimineaţă în şedinţa coaliţiei de guvernare, la care a fost prezent şi ministrul Alexandru Nazare.

Potrivit unor surse politice, Ministerul Finanţelor ar fi dispus să aloce 25 de miliarde de lei, sumă din care cea mai mare parte să fie direcţionată către plata împrumuturilor contractate anterior de România şi dobânzilor aferente.

Pe de altă parte, în urma rectificării bugetare, cei mai mulţi bani vor merge către ministerele: Transporturilor, pentru continuarea investiţiilor în infrastructură, Muncii, pentru plata pensiilor şi asistenţă socială, dar şi către Ministerul Dezvoltării, pentru unele proiecte de investiţii derulate prin programe naţionale, ne-a informat reporterul Radio România Actualităţi, Cătălin Purcaru. (Rador/ FOTO Ministerul Finanțelor)

