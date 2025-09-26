Ministerul de Finanţe urmează să publice o primă variantă a proiectului de rectificare bugetară

Publicat de Andreea Drilea, 26 septembrie 2025, 10:51

Ministerul de Finanţe urmează să publice vineri o primă variantă a proiectului de rectificare bugetară, prima din acest an.

Ministrul Alexandru Nazare a transmis că noua alocare a banilor statului va acoperi toate nevoile esenţiale până la finalul anului, respectiv cheltuielile cu pensiile, salariile şi asistenţa socială.

Guvernul are un spaţiu financiar mai mare după ce a renegociat la Bruxelles ţinta de reducere a defictului la 8,4% din Produsul Intern Brut, de la 7,7% nivelul iniţial. Potrivit unor surse politice, cea mai mare sumă va fi direcţionată pentru plata împrumuturilor contractate anterior de România şi dobânzilor aferente.

Dintre ministere, cele mai câştigate vor fi transporturile şi dezvoltarea pentru acoperirea investiţiilor, Ministerul Muncii pentru asistenţa socială şi cel al energiei pentru plata furnizorilor.

Această formulă de rectificare nu este însă definitivă, mai sunt miniştri nemulţumiţi, iar negocierile şi discuţiile în coaliţie pe această temă vor fi reluate la începutul săptămânii viitoare, după care guvernul va aproba proiectul într-o şedinţă specială. Şi există şi varianta ca executivul să vină cu o nouă rectificare la început de noiembrie.

