Ministerul Apărării doreşte modificarea Legii privind pregătirea populaţiei pentru apărare

Publicat de Gabriela Rotaru, 25 septembrie 2025, 14:02

Ministerul Apărării îşi propune să adopte până la sfârşitul acestui an proiectul de modificare a Legii privind pregătirea populaţiei pentru apărare, care prevede un stagiu de armată voluntar şi plătit pentru tinerii cu vârsta între 18 şi 35 de ani.

Ministrul Ionuţ Moşteanu a declarat că în contextul provocărilor actuale este nevoie de o rezervă a armatei mai mare, mai bine pregătită şi mai tânără.

Ionuţ Moşteanu: Scopul acestui proiect este să instituie această noţiune nouă de militar voluntar în termen prin care tineri între 18 şi 35, băieţi şi fete, să vină să facă armata patru luni de zile; sunt retribuiţi la finalul acestor patru luni de zile şi apoi rămân în rezerva Armatei Române. În funcţie de momentul în care e gata legea şi în funcţie de buget vom demara anul viitor.

Proiectul va fi discutat mai întâi într-o viitoare şedinţă a CSAT şi apoi adoptat de Guvern. (Rador/ FOTO radioiasi.ro/ imagine ilustrativă)