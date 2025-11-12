Ascultă Radio România Iași Live
Publicat de Gabriela Rotaru, 12 noiembrie 2025, 19:45

Mii de sindicalişti BNS au protestat în Capitală, nemulţumiţi de măsurile de austeritate adoptate de Executiv şi de scăderea puterii de cumpărare a populaţiei.

Manifestanţi din toate domeniile de activitate s-au adunat, iniţial, în Piaţa Victoriei, după care au plecat, în marş, spre Piaţa Constituţiei, oprindu-se, simbolic, în faţa sediilor principalelor ministere.

Ei au cerut, între altele, indexarea salariilor cu rata inflaţiei şi condiţii mai bune de muncă.

Avem probleme mari cu salariile. Salariile nu au fost actualizate. Vrem să se actualizeze pentru la anul. Rata inflației de 9,8%. Acest miting este pentru toată populația din țara aceasta care muncește și care își cer drepturile normale. Vrem respect pentru cei care lucrează în România.

Vrem respectarea locului de muncă, condiții mai bune de muncă, salarii să fim renumerați mult mai bine. Noile măsuri care le-a adoptat guvernul par a fi fără niciun folos. Ba din contră, au scăzut mai mult nivelul de trai. (Rador/ FOTO Facebook Blocul Național Sindical)

