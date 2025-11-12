Mii de sindicalişti BNS au protestat în Capitală

Publicat de Gabriela Rotaru, 12 noiembrie 2025, 19:45

Mii de sindicalişti BNS au protestat în Capitală, nemulţumiţi de măsurile de austeritate adoptate de Executiv şi de scăderea puterii de cumpărare a populaţiei.

Manifestanţi din toate domeniile de activitate s-au adunat, iniţial, în Piaţa Victoriei, după care au plecat, în marş, spre Piaţa Constituţiei, oprindu-se, simbolic, în faţa sediilor principalelor ministere.

Ei au cerut, între altele, indexarea salariilor cu rata inflaţiei şi condiţii mai bune de muncă.

– Avem probleme mari cu salariile. Salariile nu au fost actualizate. Vrem să se actualizeze pentru la anul. Rata inflației de 9,8%. Acest miting este pentru toată populația din țara aceasta care muncește și care își cer drepturile normale. Vrem respect pentru cei care lucrează în România.

– Vrem respectarea locului de muncă, condiții mai bune de muncă, salarii să fim renumerați mult mai bine. Noile măsuri care le-a adoptat guvernul par a fi fără niciun folos. Ba din contră, au scăzut mai mult nivelul de trai. (Rador/ FOTO Facebook Blocul Național Sindical)