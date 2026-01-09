Ascultă Radio România Iași Live
Meteorologii anunță trei zile de ger

Publicat de Andreea Drilea, 9 ianuarie 2026, 10:19

Mesaj :

MESAJ 1/4

INFORMARE METEOROLOGICĂ

Interval de valabilitate: 09 ianuarie, ora 10:00 – 13 ianuarie, ora 10:00
Fenomene vizate: vreme deosebit de rece, ger îndeosebi în timpul nopților și dimineților, precipitații mixte și polei, ninsori și local strat de zăpadă, intensificări ale vântului
Zone afectate: conform textului 

         Vineri și sâmbătă (9 și 10 ianuarie), vremea va fi rece în jumătatea de nord a țării, unde vor fi maxime preponderent negative cuprinse între -9 și 0 grade, cu cele mai coborâte valori în regiunile intracarpatice. Noaptea de vineri spre sâmbătă va fi geroasă cu minime termice de -14…-10 grade în nordul Moldovei și în estul Transilvaniei. Pe parcursul zilei de sâmbătă în nordul Moldovei gerul va persista și vor fi valori de temperatură în jurul a -10 grade.

         Începând de sâmbătă noapte și până marți (13 ianuarie) vremea va deveni deosebit de rece în toate regiunile, geroasă îndeosebi în timpul nopților și dimineților în Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, Moldova, precum și la munte și pe arii restrânse în rest. Vor fi temperaturi maxime în general între -11 și 0 grade, cu ger persistent și ziua, izolat în nord și centru, iar temperaturile minime se vor situa în marea lor majoritate între -18 și -6 grade.

           Temporar vor fi precipitații în seara zilei de vineri și în noaptea de vineri spre sâmbătă în jumătatea de vest a teritoriului, iar sâmbătă și duminică pe arii relativ extinse în sud și sud-est și local în rest. În noaptea de vineri spre sâmbătă în Crișana, Maramureș și pe arii restrânse în Transilvania va ninge, iar în Banat, Oltenia și pe arii restrânse în Muntenia, precipitațiile vor fi mixte și izolat se va depune polei. Mai ales în noaptea de sâmbătă spre duminică vor fi ninsori și se va depune strat de zăpadă în general de 5…15 cm (echivalent în apă de 10…15 l/mp) în extremitatea de sud și sud-est a țării.

             Vineri, intensificări ale vântului vor fi temporar în sud, est și la munte, sâmbătă în sud-est, iar în zilele următoare în special în sud-vest și la munte. Vor fi viteze de în general de 40…50 km/h în zonele joase și de 60…70 km/h la altitudini mari, astfel că ninsoarea va fi temporar viscolită, iar vizibilitatea scăzută.

           Notă: Până pe 15 ianuarie vremea va continua să fie deosebit de rece în nordul, centrul și estul teritoriului, geroasă în timpul nopților și dimineților.

MESAJ 2/4

ATENȚIONARE METEOROLOGICĂ 

COD GALBEN

Interval de valabilitate: 09 ianuarie, ora 10:00 – 09 ianuarie, ora 17:00
Fenomene vizate: intensificări ale vântului, zăpadă viscolită
Zone afectate: în Carpații Meridionali și în cea mai mare parte a Carpaților Orientali

          În Carpații Meridionali și în cea mai mare parte a Carpaților Orientali, vor fi intensificări ale vântului, cu viteze de 50…70 km/h, iar la altitudini de peste 1700 m, rafalele vor depăși 70…85 km/h, viscolind zăpada depusă, iar vizibilitatea se va menține sub 100 m.

 
Tipul mesajului : Atenționare meteorologică
Sursa : Administrația Națională de Meteorologie
COD : GALBEN
Ziua/luna/anul: 09-01-2026 Ora : 10:00 Nr. mesajului:2
Intervalul : 09 ianuarie, ora 20:00 – 10 ianuarie, ora 20:00
Zonele afectate : nordul Moldovei și estul Transilvaniei
Fenomene : temperaturi deosebit de scăzute, ger
Mesaj :

MESAJ 3/4

 

ATENȚIONARE METEOROLOGICĂ

COD GALBEN

Interval de valabilitate: 09 ianuarie, ora 20:00 – 10 ianuarie, ora 20:00
Fenomene vizate: temperaturi deosebit de scăzute, ger
Zone afectate: nordul Moldovei și estul Transilvaniei

 

           În noaptea de vineri spre sâmbătă (9/10 ianuarie) în nordul Moldovei și estul Transilvaniei vor fi temperaturi minime deosebit de scăzute și ger, astfel că acestea se vor situa în general între -14 și -10 grade. În județele din nordul Moldovei, gerul va persista și pe parcursul zilei de sâmbătă, astfel că temperaturile maxime vor fi în jurul a -10 grade.
Tipul mesajului : Atenționare meteorologică
Sursa : Administrația Națională de Meteorologie
COD : GALBEN
Ziua/luna/anul: 09-01-2026 Ora : 10:00 Nr. mesajului:3
Intervalul : 10 ianuarie, ora 20:00 – 12 ianuarie, ora 10:00
Zonele afectate : Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, Moldova și la munte
Fenomene : temperaturi deosebit de scăzute, ger
Mesaj :

MESAJ 4/4

 

ATENȚIONARE METEOROLOGICĂ

COD GALBEN

Interval de valabilitate: 10 ianuarie, ora 20:00 – 12 ianuarie, ora 10:00
Fenomene vizate: temperaturi deosebit de scăzute, ger
Zone afectate: Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, Moldova și la munte

           În intervalul menționat în Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, Moldova și la munte vremea va deveni deosebit de rece, geroasă îndeosebi în timpul nopților și dimineților. Vor fi temperaturi maxime ce se vor încadra între -12 și -3 grade, cu ger persistent și peste zi, izolat în nord și centru, iar temperaturile minime se vor situa în marea lor majoritate între -18 și -6 grade.

 

 

În funcţie de evoluţia şi intensitatea fenomenelor meteorologice, Administraţia Naţională de Meteorologie va actualiza prezentul mesaj inclusiv prin avertizări pentru fenomene severe imediate (nowcasting).

 
