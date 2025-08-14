METEO: Se anunţă caniculă în primele zile ale minivacanţei de Sfânta Maria

Publicat de Gabriela Rotaru, 14 august 2025, 14:11

Se anunţă caniculă în primele zile ale minivacanţei de Sfânta Maria.

Meteorologii au prognozat atât pentru astăzi, cât şi pentru mâine temperaturi ridicate, aferente câte unui cod galben, care vizează în principal jumătatea de vest a ţării.

Astăzi, avertizarea face referire la Maramureş, Crişana, Banat, cea mai mare parte a Transilvaniei şi la vestul şi sudul Olteniei, unde se anticipează maxime termice de 37 de grade.

Mâine, aria codului galben va fi şi mai mare şi va cuprinde şi capitala, iar maximele termice vor fi tot de 37 de grade.

Meteorologii atrag atenţia că sâmbătă, valul de căldură şi canicula însoţite de disconfort termic vor persista în vestul, sud-vestul şi local în centrul ţării.(Rador/ FOTO radioiasi.ro)