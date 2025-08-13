Mai mulți oameni vor putea beneficia de vaccinarea gratuită anti-HPV

Publicat de Gabriela Rotaru, 13 august 2025, 14:35

O plajă mai largă de oameni poate beneficia acum de vaccinarea gratuită anti-HPV.

Recent, Guvernul a aprobat normele de aplicare pentru articolul care prevede introducerea gratuităţii şi pentru grupa de vârstă 19 – 26 de ani.

Infecţia cu virusul HPV este responsabilă pentru apariţia a cel puţin cinci tipuri de afecţiuni oncologice şi pentru toate îmbolnăvirile de cancer de col uterin.

În România apar anual peste 3.300 de cazuri noi de cancer de col uterin şi mai mult de 500 de alte tipuri de cancer.

Despre paşii care trebuie urmaţi pentru vaccinare are detalii reporterul RRA, Adriana Turea: Schema de vaccinare diferă în funcţie de vârstă, iar medicul de familie este cel care eliberează reţeta şi realizează vaccinarea, a explicat medicul ginecolog Mihaela Boţ.

Mihaela Boţ: Pentru adolescenţii cu vârsta între 11 şi 14 ani, trebuie să beneficieze de două doze de vaccinare, la 0 şi la 6 luni. Prin urmare, medicul de familie este cel responsabil de eliberarea reţetei. Unul din părinţi va trebui să ajungă la farmacie, să ridice seringa propriu-zis preumplută şi să se reîntoarcă în cabinetul medicului de familie pentru a beneficia copilul de vaccin. Între 15 şi 18 ani, tinerii beneficiază de asemenea de gratuitate. Schema de vaccinare presupune trei doze, la 0, 2 şi 6 luni. 0 este prima doză de vaccin. Pentru grupul de vârstă, 19 – 26 de ani, pentru că normele au fost deja publicate, tot gratuit, tot în cabinetul medicului de familie şi tot trei doze, 0, 2 şi 6 luni.

Specialiştii atrag atenţia că vaccinul protejează atât fetele, cât şi băieţi împotriva infecţiei cu virusul HPV, care se transmite în principal pe cale sexuală, dar şi prin contact direct piele pe piele sau prin obiecte contaminate. De asemenea, vaccinul poate fi făcut indiferent de prezenţa sau absenţa virusului, pentru că prin vaccinare persoana va fi protejată împotriva celorlalte tulpini. (Rador/ FOTO radioiasi.ro)