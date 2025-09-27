Mai multe anchete sunt în desfăşurare la Spitalul de Copii „Sfânta Maria” din Iaşi după ce şase copii au murit la secţia de terapie intensivă

Ascultă Radio România Iași Live
Publicat de Andreea Drilea, 27 septembrie 2025, 08:52

Mai multe anchete sunt în desfăşurare la Spitalul de Copii „Sfânta Maria” din Iaşi în legătură cu un posibil focar de infecţie cu o bacterie, după ce şase copii au murit la secţia de terapie intensivă.

Ministerul Sănătăţii a transmis că în total nouă pacienţi cu vârsta sub un an au fost infectaţi. Momentan secţia a fost închisă, iar conducerea spitalului continuă să caute sursa focarului.

Preşedintele Nicuşor Dan şi premierul Ilie Bolojan au transmis mesaje şi au anunţat că vor fi luate toate măsurile pentru că astfel de situaţii să nu se mai producă.

Reporter: Cătălina Creţu – Ministerul Sănătăţii susţine că primul caz de infecţie a fost înregistrat pe 13 septembrie, dar raportat la DSP abia după şase zile, când la nivelul spitalului erau deja patru copii infectaţi. Instituţia precizează că din datele existente nu se poate face o legătură directă, din punct de vedere medical, între infecţiile asociate asistenţei medicale, afecţiunile pe care le aveau micuţii şi decesul acestora. Directorul medical al spitalului, Cătălina Ionescu, spune că bacteria respectivă este sensibilă la antibiotice şi că bebeluşii au primit tratament adecvat, însă fără rezultat, fiind vorba despre pacienţi cu imunitate compromisă internaţi de mai multe luni. Ministrul Alexandru Rogobete a anunţat că se deplasează la Iaşi şi ameninţă inclusiv cu demiteri, dacă se constată că s-a încercat muşamalizarea situaţiei. Pe de altă parte, DSP Iaşi a dat amenzi de câte 10.000 de lei epidemiologului şi unui medic ATI, iar unitatea sanitară a primit o sancţiune de 50.000 de lei. Între timp, secţia ATI a fost închisă temporar, iar personalul medical este testat şi obligat să respecte măsuri stricte de igienă. Preşedintele şi premierul au dat asigurări că vor fi luate toate măsurile pentru ca astfel de situaţii să nu se mai întâmple.

