Lista secțiilor de votare din România pentru alegerile parlamentare din Republica Moldova
Publicat de Gabriela Rotaru, 26 septembrie 2025, 17:55
În Republica Moldova au loc duminică alegeri parlamentare.
În România, cetățenii moldoveni vor putea vota într-una dintre cele 23 de secții de votare.
Secțiile vor fi deschise între ora 07:00 și 21:00.
📍 București (5): Aleca Alexandru 40; Str. Emil Pangrati 12; Str. Stavropoleos 6; Str. Eugeniu Carada 1; Șos. Pavel D. Kiseleff 3.
📍 Iași (3): Str. Vasile Conta 30; Bd. Dimitrie Mangeron 73; Bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 64.
📍 Bacău (1): Calea Mărășești 157.
📍 Baia Mare (1): Bd. Unirii 16.
📍 Brașov (2): Str. Memorandumului 39; Bd. Eroilor 7.
📍 Cluj-Napoca (2): Piața Lucian Blaga 1-3 (ambele secții).
📍 Constanța (1): Bd. Mamaia 124.
📍 Craiova (1): Str. Alexandru Ioan Cuza 13.
📍 Galați (1): Str. Domnească 47.
📍 Oradea (1): Calea Armatei Române 17.
📍 Sibiu (1): Str. Zaharia Boiu 1.
📍 Suceava (1): Str. Universității 13.
📍 Timișoara (2): Str. Cluj 12; Aleea Studenților 2.
📍 Târgu Mureș (1): Str. Köteles Sámuel 6.
Pentru a vota, cetățenii moldoveni trebuie să prezinte unul dintre următoarele documente:
1. carte de identitate sau buletin de identitate al Republicii Moldova;
2. carte ori buletin de identitate provizoriu;
3. pașaport moldovenesc (valabil sau expirat).
Adresele secțiilor de votare din străinătate pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025.