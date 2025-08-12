Leul s-a depreciat marţi în raport cu principalele valute

Publicat de Gabriela Rotaru, 12 august 2025, 14:56

Moneda naţională s-a depreciat marţi în raport cu euro, care a fost calculat de Banca Naţională a României (BNR) la 5,0683 lei, în creştere cu 0,07 bani (+0,01%) faţă de cotaţia precedentă, 5,0676 de lei.

De asemenea, leul a pierdut teren în faţa dolarului american, care a fost cotat la 4,3688 lei, mai mult cu 1,59 bani (+0,36%), comparativ cu luni, când s-a situat la 4,3529 lei.

Moneda naţională s-a depreciat şi în raport cu francul elveţian, calculat de BNR la 5,3875 lei, în creştere cu 1,1 bani (+0,2%), faţă de 5,3765 lei, cotaţia anterioară.

Gramul de aur s-a scumpit până la valoarea de 470,0966 lei, de la 469,8345, în şedinţa precedentă. (Agerpres/ FOTO radioiasi.ro)