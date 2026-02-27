Legea privind pensiile magistraților, promulgată de președinte

Publicat de Gabriela Rotaru, 27 februarie 2026, 10:05

UPDATE – Președintele Nicușor Dan a anunțat că a promulgat legea privind pensiile magistraților, în urma publicării în Monitorul Oficial a deciziei Curții Constituționale.

Recalibrarea modului de calcul al acestor pensii este un gest de echitate, așteptat de societatea noastră. Încrederea cetăţenilor în stat se recâştigă atunci când reformele aşteptate de societate devin realitate, subliniază președintele, într-o postare pe Facebook.

Nicușor Dan dă asigurări că va susține îmbunătățirea condițiilor în care magistrații își desfășoară activitatea.

Voi susține măsurile legislative și administrative cerute de corpul profesional pentru optimizarea condițiilor în care își desfășoară activitatea.

Şi în timp ce premierul era la Bruxelles, la Bucureşti Curtea Constituţională a publicat, în Monitorul Oficial, motivarea deciziei privind reforma pensiilor magistraţilor, prin care a respins sesizarea Înaltei Curţi.

Aşa că acum nu ar mai fi niciun obstacol pentru promulgarea şi intrarea în vigoare a noii legi.

În motivare, CCR preciziează că „žnici Constituţia şi nici vreun instrument juridic internaţional nu prevăd cuantumul pensiei de care trebuie să beneficieze diferite categorii de persoane.

Prin urmare, Curtea Constituţională nu poate controla calculele de natură financiară prezentate de Guvern şi nici nu are competenţa de a verifica oportunitatea diverselor politici publice promovate, cum nici Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie nu îşi poate aroga această prerogativă, se arată în motivare. Doi judecători, Gheorghe Stan şi Cristian Deliorga, au avut o opinie separată, potrivit căreia plafonarea pensiilor magistraţilor la 70 la sută din ultimul salariu net ar anula garanţiile de independenţă a Justiţiei.(Rador/ FOTO facebook ccr.ro)