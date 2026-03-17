La Iași, 5 angajați ai ANAF colaborau cu firme pe care ar fi trebuit să le controleze

Publicat de Andreea Drilea, 17 martie 2026, 06:00

Agenția Națională de Administrare Fiscală a anunțat că a identificat cinci funcționari de la Iași ai FISC-ului care colaborau cu firme pe care trebuia să le controleze.

Cei cinci sunt în situații de incompatibilitate, întrucât legea prevede că un funcționar public nu poate fi în același timp mandatar sau reprezentant al unei persoane juridice în legătură cu funcția sa, explică ANAF.

Angajații nu au respectat aceste prevederi, fiind implicați în proceduri de administrare fiscală pentru contribuabili pe care îi reprezentau, iar ANAF a decis să sesizeze Agenția Națională de Integritate și a transmis că va intensifica controalele interne pentru a preveni astfel de situații.

Rador/FOTO siglă ANAF

Comisiile pentru Cultură ale Parlamentului au dat aviz favorabil bugetului Societăţii Române de Radiodifuziune
Prim plan marți, 17 martie 2026, 06:11

Comisiile pentru Cultură ale Parlamentului au dat aviz favorabil bugetului Societăţii Române de Radiodifuziune

Comisiile pentru Cultură ale Parlamentului au dat, luni, aviz favorabil bugetului Societăţii Române de Radiodifuziune, în forma primită de la...

Comisiile pentru Cultură ale Parlamentului au dat aviz favorabil bugetului Societăţii Române de Radiodifuziune
ANM anunță temperaturi maxime de până la 17 grade și probabilitate de precipitații în perioada 16–29 martie
Prim plan luni, 16 martie 2026, 19:48

ANM anunță temperaturi maxime de până la 17 grade și probabilitate de precipitații în perioada 16–29 martie

Valorile termice maxime vor avea oscilaţii uşoare în perioada 16 – 29 martie, la nivel naţional, iar mercurul din termometre va ajunge la...

ANM anunță temperaturi maxime de până la 17 grade și probabilitate de precipitații în perioada 16–29 martie
Nicuşor Dan: OMV Petrom va sprijini guvernul pentru a reduce presiunea asupra preturilor la energie
Prim plan luni, 16 martie 2026, 19:38

Nicuşor Dan: OMV Petrom va sprijini guvernul pentru a reduce presiunea asupra preturilor la energie

Concernul energetic OMV Petrom va colabora cu guvernul astfel încât România să depăşească cu bine această nouă perioadă de presiune asupra...

Nicuşor Dan: OMV Petrom va sprijini guvernul pentru a reduce presiunea asupra preturilor la energie
Bugetul Ministerului Sănătăţii a primit aviz favorabil în comisiile de sănătate reunite ale parlamentului
Prim plan luni, 16 martie 2026, 19:29

Bugetul Ministerului Sănătăţii a primit aviz favorabil în comisiile de sănătate reunite ale parlamentului

Bugetul Ministerului Sănătăţii a primit aviz favorabil în comisiile de sănătate reunite ale parlamentului; în acelaşi timp toate...

Bugetul Ministerului Sănătăţii a primit aviz favorabil în comisiile de sănătate reunite ale parlamentului
Prim plan luni, 16 martie 2026, 19:06

Procurorul Viorel Cerbu, propus la conducerea DNA, a primit aviz pozitiv de la Secţia pentru Procurori a CSM

Procurorul Viorel Cerbu, propus să preia conducerea Direcţiei Naţionale Anticorupţie, a primit aviz pozitiv de la Secţia pentru Procurori a...

Procurorul Viorel Cerbu, propus la conducerea DNA, a primit aviz pozitiv de la Secţia pentru Procurori a CSM
Prim plan luni, 16 martie 2026, 19:01

Proiectul de buget intră în dezbaterea parlamentară

Proiectul de buget intră în dezbaterea parlamentară. De la această oră sunt programate să înceapă primele şedinţe în comisiile de...

Proiectul de buget intră în dezbaterea parlamentară
Prim plan luni, 16 martie 2026, 18:57

Vaslui: 100 de hectare de vegetaţie uscată, distruse într-un incendiu produs în localitatea Iaz

O suprafaţă de 100 de hectare de vegetaţie uscată a fost distrusă, luni, în urma unui incendiu izbucnit pe raza localităţii Iaz, comuna...

Vaslui: 100 de hectare de vegetaţie uscată, distruse într-un incendiu produs în localitatea Iaz
Prim plan luni, 16 martie 2026, 18:31

(AUDIO) Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași i-a conferit Anei Blandiana titlul de Doctor Honoris Causa

Universitatea ”Alexandru Ioan Cuza” din Iași i-a conferit astăzi Anei Blandiana, membru titular al Academiei Române, titlul de Doctor Honoris...

(AUDIO) Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași i-a conferit Anei Blandiana titlul de Doctor Honoris Causa