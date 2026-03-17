La Iași, 5 angajați ai ANAF colaborau cu firme pe care ar fi trebuit să le controleze

Publicat de Andreea Drilea, 17 martie 2026, 06:00

Agenția Națională de Administrare Fiscală a anunțat că a identificat cinci funcționari de la Iași ai FISC-ului care colaborau cu firme pe care trebuia să le controleze.

Cei cinci sunt în situații de incompatibilitate, întrucât legea prevede că un funcționar public nu poate fi în același timp mandatar sau reprezentant al unei persoane juridice în legătură cu funcția sa, explică ANAF.

Angajații nu au respectat aceste prevederi, fiind implicați în proceduri de administrare fiscală pentru contribuabili pe care îi reprezentau, iar ANAF a decis să sesizeze Agenția Națională de Integritate și a transmis că va intensifica controalele interne pentru a preveni astfel de situații.

Rador/FOTO siglă ANAF